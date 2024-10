Marc Márquez: "Martín y Bagnaia pondrán el listón altísimo para ganar en Tailandia"

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha asegurado este jueves que de cara al Gran Premio de Tailandia de este fin de semana y hasta el final de campeonato su objetivo es estar luchando siempre por el podio y por alguna victoria más, como la lograda en Australia, si bien cree que en el trazado de Chang el triunfo estará caro por el "listón altísimo" que pondrán Jorge Martín y Francesco Bagnaia.

"Estos dos (Martín y Bagnaia) van a situar el listón altísimo para luchar por la victoria pero intentaremos seguir con la presión, hemos estado luchando por el podio y con alguna victoria y espero que aquí podamos luchar por el podio también", manifestó en rueda de prensa.

Jorge Martín lidera ahora mismo el campeonato con 20 puntos de margen sobre el vigente campeón, 'Pecco' Bagnaia. Márquez, por su parte, está tercero y lejos de poder meterse en esa lucha, ya que su objetivo a nivel clasificatorio es seguir alejándose del cuarto clasificado, Enea Bastianini.

Preguntado por cómo pueden sentirse Martín y Bagnaia en este tramo final, reconoció que no es una situación fácil para ninguno de los dos. "Recuerdo lo que se sentía en esa posición, hace tiempo, y recuerdo que estás sufriendo. Porque en tres carreras se define si eres campeón o no, pero están en forma y son súper rápidos los dos", señaló.

"Martín tiene una pequeña ventaja, quizá 'Pecco' debe asumir algún riesgo pero 'Pecco' sabe ganar, es bicampeón del mundo. Y Martín tiene su oportunidad. Ya veremos", auguró. Eso sí, no quiere verse implicado en la lucha. "En 2015 no estaba en medio y me acusaron de ayudar a alguien. No puedes controlar estas cosas. Yo daré siempre mi cien por cien", alegó.

A nivel personal, reiteró que los principales objetivos "están cumplidos". "Pero siempre quieres terminar bien la temporada y estar ahí de forma constante en el podio y si puedo, ganar alguna carrera. A ver qué podemos hacer. Sé dónde tengo que mejorar para el año que viene y si empiezas ahora puede ser una ayuda para el año siguiente", reconoció.

"Nunca tratas de adelantar pensando en darle al otro, sino en evitarlo. Daré el máximo de mí para ganar, siempre tratando de tener cuidado, pero como siempre hacemos todos los pilotos", comentó el piloto de Cervera.