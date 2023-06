Marc Márquez: "Me he pasado la mayor parte del día pilotando tranquilo"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) afirmó este viernes haber pasado "la mayor parte del día pilotando tranquilo" durante los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, octava prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, pese a protagonizar una nueva caída sobre el circuito de Assen.

"Hoy he tenido una limitación en el aspecto físico con la costilla que me fisuré en Alemania, sobre todo en el último sector y en el cambio de dirección. Esto no nos ha ayudado en nuestro rendimiento", declaró Márquez, a los medios oficiales del equipo Repsol Honda, después de lograr el decimonoveno mejor tiempo combinado.

"Me he pasado la mayor parte del día pilotando tranquilo y luego he apretado justo al final para intentar mejorar nuestra posición y ver si la Q2 era posible, pero me he caído. Mañana intentaré apretar en la Q1 y ver si podemos hacer algo", explicó finalmente el piloto Cervera.

Iker Lecuona, que está sustituyendo en esta cita al lesionado Joan Mir, por su parte admitió estar "muy contento" de cómo había ido la jornada de entrenamientos, pudiendo "terminar a menos de un segundo de la primera Honda y no muy lejos del piloto más rápido en la general".

"Hemos sido capaces de continuar lo que hicimos en Jerez y hemos dado otro paso ya aquí el primer día. Por supuesto que me gustaría ser aún más rápido, pero es importante mantener la calma y trabajar bien con el equipo; ellos conocen la moto mejor que yo y les estoy escuchando mucho. Ahora toca comprobar los datos y hacer juntos un plan", señaló Lecuona de cara a este sábado en Assen.