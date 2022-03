Marc Márquez: "La mente tiene mucha más fuerza que cualquier músculo del cuerpo"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) sabe que afronta un "año especial o diferente" en el Mundial de Motociclismo, después de vivir dos años "de caída y con momentos difíciles", y que ha sabido superar gracias en buena parte al apoyo de su entorno y a su capacidad mental, y aunque todavía no se siente "favorito", tiene claro que su objetivo sí es "luchar" por el título.

"Sí, este es un año especial o diferente porque llevo dos años de caída, bajando, con momentos difíciles, incertidumbre, dolores, molestias, operaciones, pero ahora parece que poco a poco mi vida se va asentando otra vez", confesó Márquez en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, aclaró que su vida personal "siempre" ha estado en orden pese a este pequeño calvario. "En lo profesional era donde no me salían las cosas. Salía de un mal momento y llegaba otro, a ver si este 2022 es un buen año para volver donde lo dejamos", deseó.

El de Cervera reconoció que es "muy importante" el aspecto de la salud mental en casos como el suyo. "La mente tiene mucha más fuerza que cualquier músculo del cuerpo, pero en mi caso, para que esta salud haya sido buena, incluso estando lesionado y después de dos años muy difíciles y pasas por malos momentos, el tener un entorno saludable, cercano, donde te llevas bien y que te animo, es algo que no tiene psicólogo comparable", aseguró.

El ocho veces campeón del mundo comenzó en Jerez (Cádiz) en el verano de 2020 su mala racha con las lesiones, con aquella caída que le dañó el brazo derecho. Después de varias operaciones y de perderse por completo aquel Mundial, retorno con el de 2021 empezado y aunque fue capaz de ganar tres carreras, no lo pudo acabar por una caída entrenando que le volvió a producir diplopía (visión doble).

Ahora, afronta la temporada con ánimos renovados y ambiciosos, pero también con cautela. "Optimista siempre he sido, lo fui ya en la primera entrevista que me hicieron tras el primer entrenamiento. Estoy aquí porque quiero luchar por el Mundial, no me voy a esconder, es mi objetivo en 2022. Si se podrá o no ya veremos, los rivales me lo pondrán difícil, estamos en el Campeonato del Mundo", expresó.

De todos modos, cree que, "lógicamente", no puede "partir" entre los candidatos iniciales. "No me siento favorito, me siento candidato, que hay muchos, pero hay dos o tres pilotos que parten de entrada por delante de mí", indicó.

"Pero ahora estamos todos con cero puntos. Catar es una carrera particular y ya te digo que no estoy listo para ganar, pero son 21 carreras, el Mundial es muy largo y hay que ir sumando y saber que de una carrera a otra puede ir cambiando mucho el nivel", añadió al respecto.

Finalmente, Márquez señaló que "uno de los puntos" que ha ido "aceptando y aprendiendo gracias a la experiencia" es el de saber que hay carreras, como sucedía el año pasado, en las que no podía ganar y que lo importante es sumar puntos.

"Hace seis años me decían de quedar quinto y decía que era impensable porque mi objetivo era ganar todas y cada una de las carreras. Ahora con la experiencia he visto que las carreras son como 'batallitas' y que el campeonato es la 'guerra' y es lo que se tiene ganar. Habrá que aceptar ser sexto si es para sumar puntos para la lucha por el campeonato", sentenció. De momento, este domingo partirá desde la primera línea de parrilla.