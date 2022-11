Marc Márquez: "El nivel está ahí, he ido a todo o nada"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) tuvo que quedarse con "el nivel" demostrado este fin de semana en el Gran Premio de España, aunque en la carrera de este domingo vio pronto que el podio se le escapaba, lo que le llevó a ir a "todo o nada" hasta quedar fuera de combate con una caída.

"En general, mirando el panorama, estoy contento con el fin de semana porque hemos demostrado que el nivel está ahí, el ritmo está ahí, el sentimiento está ahí. Entiendo que necesito ser rápido y estaba contento, pero hoy no era el día", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después de la última cita del Mundial.

El de Cervera, que salía segundo en Valencia, apuntó en la previa al objetivo del podio, pero pronto vio que no era factible sin arriesgar. "Ayer dije que el objetivo era el podio, pero desde el principio no me he sentido bien. He visto que el podio se iba así que he ido a todo o nada. La velocidad estaba ahí y sabemos cuál ha sido el problema hoy", apuntó.

"Voy a trabajar duro este invierno para estar lo más preparado y lo mejor posible, pero el trabajo empieza incluso antes, el martes. Estoy deseando probar el primer paso de Honda en 2023", terminó un Márquez que se fue al suelo en la curva dos de la décima vuelta cuando rodaba en la cuarta posición.