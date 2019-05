Marc Márquez: "No tenemos los problemas de Austin"

Publicado 03/05/2019 18:09:18 CET

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este viernes tras firmar el segundo mejor tiempo después de las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto, que no ha tenido los problemas que provocaron su caída en Austin, en la carrera del Gran Premio de Las Américas.

"Hemos empezado con un buen ritmo, así que estamos probando algunas cosas y no tenemos los mismos problemas que tuvimos en Austin, así que eso me ayuda a pilotar de forma constante y exactamente como quiero. Hay muchos pilotos rápidos, así que debemos ir con cuidado", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez, que llevaba seis victorias en seis carreras en el COTA, se fue al suelo cuando lideraba la carrera en solitario y se iba hacia la séptima victoria, por un problema que arrastraban desde Argentina, que fue detectado y ya solucionado.

Así, pudo tener un viernes "normal". "Intento ser consistente y he estado trabajando principalmente de cara a la carrera y en nuestro ritmo en general. Me he sentido bien desde el principio y hemos seguido mejorando. Estoy contento", aseguró.

"Tenemos que seguir trabajando, pero hemos empezado bien. El nuevo asfalto tiene un agarre increíble. Cuando vinimos aquí con el antiguo, la puesta a punto era una y ahora es distinta", celebró tras comprobar que tiene 'feeling' con el nuevo asfalto del trazado andaluz.