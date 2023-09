Marc Márquez: "No tener confirmado dónde correré cansa"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado desde Motegi, tras la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón, que a nivel mental le "cansa" no saber en qué equipo correrá el año que viene, ya sea seguir en Honda o con cambio de equipo, si bien en la pista tiene claro qué debe hacer para mejorar y ayudar a la fábrica nipona.

"Mentalmente no tener confirmado dónde correré el año que viene cansa más en el día a día , pero en pista soy capaz de concentrarme y trabajar lo mejor que sé. El objetivo es mejorar el proyecto para el futuro y probar cosas que puedan ayudar", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez terminó 14º en la Práctica del viernes y deberá pasar por la Q1 el sábado. "La jornada ha ido bien. Teníamos velocidad, pero no hemos podido entrar. La primera vuelta ha sido fallo mío por límites de pista, la última la he afrontado pensado en bajar más el tiempo y, en la primera curva he ido al límite y me he caído", lamentó.

"Hoy me ha molestado no entrar en la Q2 porque hay días que aceptas que no tienes velocidad para estar ahí, pero, si tienes velocidad y no entras, da un poco más de rabia. Mañana se intentará, pero se tienen que cuadrar muchas cosas", argumentó.

En este sentido, el campeón del mundo consideró que ahora pilota "bien". "Pero en muchas curvas lo hago de manera antinatural, pero si la moto pide eso, me puedo adaptar. Comparado con India, todos tenían limitaciones con el agarre por las condiciones de pista y aquí esto vuelve a marcar la diferencia", señaló.