Marc Márquez: "Nos hemos arriesgado un poco para probar algunas cosas"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que habían aprovechado el viernes en el Gran Premio de España para arriesgar "un poco para probar algunas cosas" en su moto, con la que se sintió "mejor" en la segunda tanda de libres, frustrada por su caída.

"Hoy nos hemos arriesgado un poco para probar algunas cosas. Por la mañana he rodado más o menos con la misma moto para empezar a coger mi ritmo porque la pista no estaba en las mejores condiciones y por la tarde he probado otras cosas y, desgraciadamente, me he caído con la moto con la que me sentía mejor y no he podido continuar", señaló Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, decimonoveno en la tabla de tiempos combinada, lamentó el percance porque "la segunda moto ha supuesto un gran cambio" y no ha logrando sentirse "bien con ella". "Tenemos que mejorar y recortar la distancia con los de delante. El sábado es el día para volver a lo que sabemos hacer", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo, Pol Espargaró, que terminó el viernes como el séptimo más rápido, dejó claro que "el objetivo del fin de semana" es el de centrarse principalmente "en pilotar la moto para poder avanzar".

"Estamos aquí para hacerlo lo mejor posible y seguir trabajando, eso es lo que hemos hecho hoy viernes. Hemos probado algunas cosas en la FP1 y en la FP2, pero durante un fin de semana de carreras está muy ajustado de tiempos, así que tienes que encontrar el equilibrio", añadió.

El catalán cree que su "ritmo es bastante bueno", pero que todavía tienen que "mejorar un poco la velocidad a una vuelta" porque estar a medio segundo de Fabio Quartararo (Yamaha) es "demasiado". "Pero hay algunos puntos que están funcionando, así que podemos estar contentos con el comienzo que hemos hecho", sentenció.