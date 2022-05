Marc Márquez: "Quiero luchar por un título con Honda, no con otros"

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que no disipa todavía la retirada pese a sus recientes problemas de lesiones y añadió que sueña con luchar por más títulos y hacerlo con el Repsol Honda Team, no con cualquier otro equipo o marca dentro de MotoGP.

En un nuevo episodio de 'La Caja de DAZN', el seis veces campeón del mundo de MotoGP desvela a Izaskun Ruíz sus intenciones de futuro. "Más que de probar otras marcas u otros equipos, tengo otras motivaciones. Ahora, tengo la motivación de luchar por un título, pero con este equipo, no con otro", recalcó.

También aseguró que su voluntad es retirarse en Honda en un futuro todavía lejano. "Ocho años felices y dos, no. Es el equipo de mi vida. Yo he dicho siempre, ¿por qué no retirarme aquí? Sigo con la idea", manifestó al respecto.

No obstante, no siente ahora mismo la presión por la necesidad de ganar. "Me tomo los fines de semana como si fuese una diversión, no como una obligación de salir a ganar". Si hago cuarto puesto, cuarto, si hago quinto, quinto, si hago sexto, sexto. Ya llegará la victoria, ojalá", auguró.

Después de tres visitas al quirófano debido a diversas complicaciones de su lesió de húmero, sufrida a principios de 2020, reconoce que ahora pilota con otro estilo. "Con la experiencia, no es el estilo que más me gusta, pero bueno. A veces, lo que a uno no le gusta, es lo que funciona", apuntó.

Además, a esos problemas físicos hay que sumarle sus dos episodios de diplopía --visión doble--, que le impidieron correr a pleno rendimiento en varias carreras. "He aprendido a hacer malabares. Esto que tenías que aprender de pequeño, he aprendido ahora por lo de la vista. Sigo haciendo estos ejercicios por precaución. Ahora, cada mes, voy a una revisión", aseguró.

El de Cervera, pese a todo, sigue con hambre de títulos. "Para correr por placer, te coges una moto, te vas un domingo tranquilamente a un circuito sin presión y das vueltas. Pero en un circuito, vas a competir. Estoy aquí para competir y volver a celebrar cosas. ¿Será un título? No lo sé, pero ojalá pueda luchar, eso ya sería bueno", expresó.