Marc Márquez: "Si el domingo se corre en seco será difícil saber qué funcionará"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró terminar el viernes como el más rápido aunque reconoció que el Gran Premio de Portugal aún es una incógnita, con la lluvia en los libres y también prevista para el sábado, por lo que será "difícil saber qué funciona" en la carrera si es en seco.

"Estoy contento porque hemos hecho un sólido entreno. He salido y me he sentido bien, incluso rodando con las gomas usadas de esta mañana. Había mucha agua esta tarde, por lo que no hemos querido arriesgar mucho", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera quedó en lo más alto de los tiempos combinados de las dos tandas con su primera sesión, satisfecho a pesar de que comprobó en Portimao que necesita más adaptación a la moto. "Mañana tendremos que seguir con esta sintonía. Sí que es verdad que en estas condiciones no podemos tener mucha información, pero siempre es bueno estar delante", apuntó.

"La moto de este año me hace pilotar de una manera diferente, pero eso no significa que no sea rápida. Eso sí, necesito adaptarme un poco más para poder pilotar de manera natural, ser más constante y estresar menos el físico", añadió.

Márquez se refirió a esa opción probable de que la carrera sea en seco, tras dos días de pista mojada. "Si el domingo se corre en seco será difícil saber qué neumáticos y qué puesta a punto funcionarán mejor ya que para mañana también se prevé lluvia", terminó.