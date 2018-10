Márquez: "El año pasado llegamos con alguna duda, pero este año todo está más claro"

Publicado 09/08/2018 19:04:11 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez declaró que a pesar de que los dos pilotos de Ducati "están a un nivel muy alto", este año llegan con todo "más claro" al Gran Premio de Austria que se disputa este domingo con el objetivo de "entrar en el podio" y seguir acercando la defensa del título.

"El año pasado llegamos con alguna duda pero este año todo está más claro. Los dos pilotos de Ducati, como vimos en Brno, están a un nivel muy alto, así que intentaremos luchar hasta el final con ellos", disertó el catalán de 25 años.

Márquez aterriza en Austria tras ser tercero en la República Checa. "Evidentemente, el principal objetivo en Brno era aumentar la ventaja. Después de la carrera estaba algo cabizbajo; fue una gran carrera y conseguí un gran resultado", afirmó.

El ilerdense, eso sí, se congratuló de las novedades que han ido probando junto al equipo de Repsol Honda para la cita austriaca. "En el test del lunes tuvimos mucho trabajo, pero creo que hemos encontrado alguna cosa interesante. Algunas de esas cosas, las probaremos aquí introduciéndolas poco a poco", dijo el catalán en la localidad austriaca de Spielberg bei Knittelfeld.

Márquez lidera el campeonato por delante de Valentino Rossi (Movistar Yamaha) y del también italiano de Ducati Andrea Dovizioso, con 49 y 68 puntos de diferencia. Márquez reconoce que tanto Dovizioso como su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, vienen fuertes.

Además, Ducati ha vencido en los dos últimos años en Austria. Andrea Iannone, en 2016, y Andrea Dovizioso, en 2017. "Los dos pilotos de Ducati el año pasado fueron muy, muy rapidos e incluso hace dos años. Será duro. Hay que empezar el fin de semana de una manera positiva, intentaremos encontrar la mejor configuración y el domingo estar en el podio. Ese es el principal objetivo", explicó.

Sin embargo, el de Cervera no se conformará con estar entre los tres primeros. "A partir de ahí si podemos luchar por la victoria, lo intentaremos, pero hasta que no pruebas los neumáticos, compruebas las sensaciones con la moto, los neumáticos y el asfalto, no puedes decir más", analizó.

La última vez que el seis veces campeón del mundo (cuatro en la máxima cilindrada) estuvo en el Red Bull Ring fue el pasado mes de junio probando un Red Bull RB8, monoplaza de Fórmula 1 de 2012. "Tendré cuidado en la FP1 porque tengo que volver a encontrar las referencias", referenció.

"La experiencia con el coche de F1 aquí fue increíble, fue magnífico ver las zonas de frenada en las curvas. Recuerdo, sobre todo, que en las rectas frenamos con las motos a 200m pero con los F1 ¡solo a 100m! Fue una gran experiencia pero llega el momento de ponerse sobre dos ruedas y disfrutar del fin de semana", recordó.

Márquez habló de la estrategia de fin de semana que viene utilizando en las últimas carreras. "Normalmente la FP2 y la FP4 son más importantes porque son a la misma hora de la carera y ahí es donde puedes entender mejor los neumáticos. Es cierto que este año los viernes no tienen tanta importancia para mí", interpretó.

Sobre el potencial Gran Premio de México para 2019, del que se explica que puede ser peligroso, aunque Márquez deja a la Comisión de Seguridad la capacidad de decisión sobre si habrá carrera o no en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Para los pilotos es muy difícil, imposible, entender el circuito viéndolo desde el mapa. Ellos dicen que están mejorando y que cambiarán muchas cosas. Si la Comisión de Seguridad cree que no es seguro, no iremos ahí", avanzó.

Márquez también examinó el circuito mexicano y pidió que si se modifica el calendario, no sea para añadir más grandes premios. "Parece un circuito diferente, como dentro de la ciudad con curvas raras, pero a mí me gustan las curvas raras. Si hay que ir iremos, pero más de 20 carreras no, por favor. Demasiado ya", solicitó.