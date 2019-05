Márquez: "Debemos centrarnos en nosotros mismos, a veces ni miro la pizarra"

Publicado 19/05/2019 15:32:23 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado satisfecho de haber conseguido este domingo la victoria en el Gran Premio de Francia "con pista aparentemente favorable para las Yamaha y las Ducati", y ha reconocido que ha comprendido que para retener el liderato debe centrarse en él mismo y no arriesgar más de la cuenta.

"Lo entendí un poquito en Austin; hubo un error, supimos de dónde venía, y vi que yendo bastante más lento hubiese acabado en el podio. Lo importante es centrarnos en nosotros mismos; muchas carreras ni miro la pizarra, no me interesa quién está detrás, simplemente hacer mi ritmo. El año pasado no sabía ir solo rápido, este año sí y esa es la gran diferencia", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Esto le permite, además, ser optimista para la próxima cita del campeonato, en Mugello. "Es uno de los circuitos que nos han costado siempre, donde tanto Ducati como Yamaha iban bien. Aquí hemos podido ganar con pista aparentemente favorable para las Yamaha y las Ducati, así que contento. Estamos solos remando delante, pero hay que seguir sumando puntos", manifestó.

A pesar de todo, el de Cervera reconoció que tuvo que sufrir en las primeras vueltas con las Ducati. "Hoy ha sido de las primeras veces en las que he chillado dentro del casco. Con Petrucci, en la primera curva, codo con codo, luego con Miller... Parece que es la tónica, que estamos encontrando un 'setup' muy bueno, la confianza de marcar un ritmo y no dejarlo", subrayó.

Por último, valoró el doblete de los Márquez, después de que su hermano Àlex se hiciese con el triunfo en Moto2. "Después de la victoria de mi hermano, tenía que ir bien; hacía tiempo que no ganaba él y que no ganábamos los dos el mismo domingo, ha sido un extra de motivación. He salido y en la vuelta de reconocimiento he tenido un buen 'feeling', he intentado liderar desde el principio. Sabía que con el neumático blando de delante tenía que liderar yo la carrera. No ha sido fácil, pero no ha sido de las más difíciles en la última curva", concluyó.