Márquez: "Esta victoria es mucho más importante que la de Austin"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que su victoria de este domingo en el Gran Premio de Emilia-Romaña es "mucho más importante" que la lograda en la cita anterior en Austin, ya que siguen "mejorando", y que esa es "la mejor manera" de terminar la temporada.

"Esta es una victoria mucho más importante que la de Austin. Mi objetivo era subir al podio aquí o en Portimao, en un circuito 'correcto' para terminar la temporada. Y hemos ganado", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el de Cervera recordó que "normalmente" no son "fuertes" en Misano, pero que esta vez han tenido un ritmo de carrera "superrápido". "Cuando Pecco ha empezado a empujar, sinceramente he dicho "vale" y me he relajado un poco, pero entonces se ha caído. Afortunadamente él está bien y hemos podido sacar provecho, porque él tenía toda la ventaja para ganar", apuntó.

"Seguimos mejorando y esta es la mejor manera de terminar la temporada 2021, mientras nos preparamos para 2022. Cuando miras la brecha en comparación con la primera carrera aquí, hemos dado un paso adelante. También quiero dar una gran enhorabuena a Fabio por su título, ha estado increíble este año y realmente se lo merece. Hoy es su día, pero espero volver a pelear con él el año que viene", concluyó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, segundo este domingo, reconoció que el resultado ha sido "increíble". "Estoy muy feliz y contento por el equipo. Han trabajado muy duro este año, y especialmente el personal japonés de nuestro equipo ha vivido un año duro fuera de casa, así que este resultado es para ellos. Es un resultado de equipo y muestra el trabajo y el progreso que hemos logrado y estamos consiguiendo", manifestó.

El de Granollers explicó que estuvo "bastante tenso" durante la carrera. "Estaba centrado en asegurarme de que podíamos lograr este resultado para el equipo, pero en las últimas vueltas ha pasado de todo, Pecco se ha caído, Miguel también y tenía una advertencia de haber superado los límites de la pista. Hoy es un día para disfrutar en equipo, en grupo. Ha sido una montaña rusa este año, pero este resultado muestra lo que podemos hacer con más conocimiento de la moto. Enhorabuena también a Quartararo por su Campeonato del Mundo, ha sido la referencia durante todo el año y ha hecho una gran temporada", concluyó.