Martín: "Era una carrera para coger puntos, pensaba que me iba a caer con Bezzecchi"

Publicado 09/09/2018 12:16:07 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Honda) se ha mostrado satisfecho con su segundo puesto en la carrera del Gran Premio de San Marino, que le ha permitido recuperar el liderato de la general de Moto3, y ha afirmado que esta era una prueba "para coger puntos", y más cuando el hasta ahora líder, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), se cayó a falta de dos vueltas.

"Hoy era una carrera para coger puntos. Ha habido muchas caídas, he visto la caída de Enea -Bastianini- en la tele, he visto la de Canet, y he decidido coger puntos. Bezzecchi ha tenido este fallo importante para nosotros y pensaba que me iba a caer con él, no sé cómo la he salvado. En la última vuelta iba con el freno tocado y no he podido pelear lo que me hubiera gustado. Son puntos muy importantes y ahora, a intentar seguir sumando", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, explicó que no vio posibilidades de luchar por el triunfo en la recta de meta. "Se ve que ha empezado a irse y supe que no podía ser primero. He visto que he pasado sobrado a Di Giannantonio y lo he celebrado; no me esperaba hacer segundo", manifestó.

Por otra parte, el de San Sebastián de los Reyes afirmó que tuvo algunos problemas con el neumático trasero que lastraron su actuación. "No sé qué le pasaba a la rueda de atrás, cuando tumbaba a izquierdas me derrapaba como si fuese agua. Me he preocupado, he mirado para ver si tenía aceite, y no", apuntó.

"En ese momento de confusión se me ha escapado, pero tenía muy buen ritmo yendo solo y les he pillado rápido. La moto no corría lo que debería, no sé si nos está faltando el motor. Creo que hemos hecho un gran trabajo este fin de semana para las condiciones y la mano y ahora toca pelear más en Aragón", añadió.

Por último, el madrileño aseguró que a partir de ahora habrá más candidatos a ganar las carreras. "A partir de ahora serán seguro grupos de cinco o seis. Habrá que pelear con ellos; puedes perder o ganar más puntos. Habrá que gestionar bien esta situación", concluyó.