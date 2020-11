Martín y Garzó frenan a Bezzecchi y Bastianini acaricia el título de Moto2

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Kalex) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de Moto2 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana por delante de su compatriota Héctor Garzó (Kalex), un doblete hispano que ha frenado al italiano Marco Bezzecchi (Kalex), tercero, en su lucha por alcanzar al líder de la general, Enea Bastianini (Kalex).

Ahora, el transalpino lidera el campeonato con 194 puntos, 14 más que el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), decimocuarto este domingo; 18 sobre su compatriota Luca Marini (Kalex), quinto; y 23 sobre Bezzecchi, los únicos que matemáticamente podría proclamarse campeones en el definitivo Gran Premio de Portugal.

Todo en una carrera en la que Bezzecchi llegó líder a la última vuelta y en la que los dos españoles le desplazaron al tercer cajón y le hicieron perder nueve puntos vitales. Esto, unido a los dos ceros en Aragón, pasó factura al italiano, que ha perdido comba en la lucha por el Mundial.

Antes, cuando se apagaron los semáforos, Martín había ascendido de la quinta a la primera plaza, desplazando al 'poleman' Stefano Manzi (MV Agusta), para ponerse en cabeza, un inicio inverso al de Garzó, que pasó de segundo a quinto. Con Martín, Manzi y el italiano Fabio Di Giannantonio (Speed Up) en el 'Top 3', Bezzecchi comenzó a remontar posiciones.

Un error de Martín fue aprovechado por el transalpino para posicionarse segundo y, posteriormente, comandar la prueba. La caída de Manzi allanó su camino, y, ya en la última vuelta, 'Diggia', que llegó a marchar primero y perdió la plaza tras irse largo, sufrió un duro golpe moral al irse al suelo en la curva 6.

Las plazas del podio quedaban definidas, pero el triunfo seguía en liza. Fue a la salida de la curva 11 hacia la 12 cuando 'Martinator' consiguió sobrepasar al italiano, una jugada que repitió Garzó para asegurar el doblete español.

Además, Xavi Vierge (Kalex), decimotercero, y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), decimoquinto, fueron los otros dos españoles que lograron acabar una prueba en la que Edgar Pons (Kalex), Jorge Navarro (Speed Up), Arón Canet (Speed Up) y Marcos Ramírez (Kalex) no llegaron a meta.