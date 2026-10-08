Martín y Márquez trasladan a Mandalika su reñido cara a cara

Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia), durante el GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Motociclismo afronta este fin de semana en el circuito de Pertamina Mandalika la decimoquinta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Indonesia, un escenario imprevisible al que la lucha por el título de MotoGP llega con la menor diferencia registrada entre los dos primeros clasificados tras 16 carreras, con solo dos puntos separando al líder Jorge Martín (Aprilia) y a Marc Márquez (Ducati).

Tras el paso por el Gran Premio de Japón, donde Marc Márquez logró un impecable doblete al adjudicarse el Sprint del sábado y la victoria del domingo en Motegi, el piloto de Cervera ha reducido su desventaja al mínimo. El catalán suma 331 puntos frente a los 333 de Martín, que salvó la posición de privilegio con un segundo puesto tras haber llegado a suelo nipón con 12 puntos de colchón. Por detrás, Marco Bezzecchi (Aprilia) se mantiene a la expectativa en la tercera plaza con 284 puntos, a 49 del liderato, y con ganas de no quedar descolgado de la lucha por el título.

La cita en Lombok se presenta como un examen lleno de matices estratégicos. A priori, el trazado indonesio favorece el rendimiento de las Aprilia. Sin embargo, para Marc Márquez representa una de las asignaturas pendientes del calendario, ya que el '93' no ha logrado terminar ninguna carrera dominical en Mandalika en sus cuatro visitas anteriores, sumando caídas e infortunios mecánicos que le han impedido sumar en domingo, aunque el curso pasado firmó un podio al Sprint con la tercera posición.

En este Gran Premio, Márquez alcanzará la cifra redonda de 300 Grandes Premios disputados entre todas las categorías, con el objetivo añadido de buscar el triunfo en la vigesimotercera pista diferente en la categoría reina, un hito que le igualaría con Valentino Rossi. En el lado opuesto, Jorge Martín llega a un circuito donde venció en 2024 con pole y triunfo al Sprint el año anterior, si bien no pudo participar en la edición de 2025 tras sufrir una fractura de clavícula previamente en Japón.

A la batalla por los puestos de honor se suma también Bezzecchi, autor de la pole y ganador del Sprint en Mandalika el pasado año, además de un Fermín Aldeguer (Gresini) que logró en este trazado su primera victoria en la categoría en 2025. Por su parte, Pedro Acosta (KTM), cuarto en la tabla general con 243 puntos, acumula dos podios consecutivos en la pista indonesia tras ser segundo en 2024 y 2025, buscando recuperar el ritmo mostrado en citas anteriores.

El Gran Premio contará con la novedad en la parrilla de Aleix Espargaró, que sustituirá a Joan Mir en el equipo oficial Honda HRC debido a que el balear continúa en su domicilio completando su proceso de recuperación. Por su parte, Francesco Bagnaia (Ducati) buscará romper su racha de siete Grandes Premios sin subir al podio en el escenario donde logró la victoria en 2023 tras remontar desde la decimotercera posición en parrilla, en una jornada donde también cumplirá 250 Grandes Premios en el Mundial, misma cifra que alcanzará Alex Rins (Yamaha).

GUEVARA AMENAZA EL LIDERATO DE MANU GONZÁLEZ EN MOTO2

En la categoría de Moto2, la lucha por el título ha dado un vuelco tras los acontecimientos vividos en Motegi, donde el líder Manu González (Kalex) se quedó sin puntuar tras salir desde el 'pitlane' por un problema mecánico. Esta circunstancia ha permitido a Izan Guevara (Pramac Yamaha Moto2) reducir la diferencia a solo 10,5 puntos (245,5 frente a 235) tras encadenar en Japón su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada.

Por detrás, Iván Ortolá marcha tercero con 181,5 puntos, mientras que el fabricante Kalex dispone en Mandalika de su primera oportunidad para certificar matemáticamente el título mundial de constructores si logra superar por 8,5 puntos a Boscoscuro.

QUILES PUEDE SER CAMPEÓN DEL MUNDO EN MOTO3

Por su parte, la categoría de Moto3 afronta un fin de semana decisivo en el que Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team) dispone de su primera oportunidad matemática para proclamarse Campeón del Mundo. El murciano, que domina la tabla con 326 puntos gracias a nueve victorias y 14 podios este curso, afronta la cita con 127 puntos de renta sobre David Almansa (199), 135 sobre Álvaro Carpe (191) y 139 sobre Brian Uriarte (187).

Quiles asegurará el título mundial de forma directa si consigue la victoria el domingo independientemente de lo que hagan sus rivales, o bien si finaliza en segunda posición y Almansa no sube al podio.