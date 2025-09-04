Miller renueva con Yamaha y formará pareja en Prima Pramac con Razgatlioglu en 2026

Archivo - El piloto australiano Jack Miller durante el Gran Premio de Francia de 2025 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Jack Miller continuará el año que viene en las filas del equipo satélite de Yamaha, el Prima Pramac, donde formará pareja con el recién llegado Toprak Razgatlioglu, según confirmó este jueves la marca japonesa.

De momento, el piloto de Townsville, de 30 años, lleva un primer año en la 'YZR-M1' en la que ha logrado un quinto en el Gran Premio de Las Américas como su mejor resultado y su renovación ya cierra también otro equipo del Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP, tras el anuncio anterior de la llegada del turco Toprak Razgatlioglu, dos veces campeón del mundo de Superbikes y actual líder del WorldSBK.

En este sentido, el que se queda de momento sin montura para el 2026 es el piloto portugués Miguel Oliveira, al que Yamaha "agradece sinceramente su participación en el equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP en este importante año de debut con Yamaha, deseándole mucha suerte y mucho éxito en los próximos retos".

Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing, celebró seguir contando con Jack Miller, cuya "energía, amplia experiencia y demostrada adaptabilidad a diferentes motos lo han convertido en un miembro invalorable" del equipo y "en la pieza clave del proyecto".

"En una temporada marcada por la rápida evolución y la innovación, la positividad, la mentalidad proactiva y la presencia siempre positiva de Jack han sido un motor clave dentro de Yamaha y el equipo Pramac. Con un año completo de experiencia con Yamaha, estas cualidades serán un activo fundamental de cara a la temporada 2026", añadió.

Por su parte, Jack Miller se mostró "muy contento y emocionado de seguir con Yamaha y el equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP". "Tengo muchas ganas de trabajar duro con Yamaha para ayudar a desarrollar la moto y acortar distancias con los demás fabricantes. Creo que lo mejor está por venir", afirmó.