Motociclismo/GP España.- Rossi (Yamaha): "He perdido las buenas sensaciones"

Actualizado 02/05/2009 20:59:32 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El actual campeón del Mundo de MotoGP, Valentino Rossi, declaró haber "perdido las buenas sensaciones" tras la disputa de la calificación, que le ha ubicado en el cuarto lugar de la parrilla para el Gran Premio de España, que se disputa mañana en el circuito gaditano de Jerez de la Frontera.

El piloto italiano, que fue superado por Lorenzo, Pedrosa y Stoner, lamentó su actuación y culpabilizó al viento de no poder rendir al máximo. "No estoy muy contento, porque hemos tenido algunos problemas y no ha hecho muy buen día, había mucho viento y lo hacía más difícil", dijo.

"Ayer fuimos muy rápidos desde el inicio y hoy esperaba seguir igual, pero hemos perdido las buenas sensaciones y ahora no podré pilotar y empujar como quería", afirmó 'Il Dottore', que es segundo clasificado en la general del Mundial, por detrás de su compañero, el español Jorge Lorenzo.

Sin embargo, el transalpino apeló a "trabajar duro" para tener opciones sobre el trazado andaluz. "En estos momentos no estoy contento con los reglajes para la carrera y tenemos que entender la situación y mejorarla, ya que mañana debemos ser más fuertes. Ahora tendremos una larga charla e intentaremos encontrar alguna solución para el 'warm-up' de mañana", finalizó Rossi.