MotoGP confirma una reducción de Grandes Premios en España a partir de 2027

El GP de Catalunya es un fijo hasta 2031 y Jerez, Cheste, Aragón y Portugal pugnarán por dos o tres plazas más en la Península

MONTMELÓ (BARCELONA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, anunció este jueves que el Mundial de motociclismo reducirá en un futuro cercano, a partir de 2027, el número de Grandes Premios en la Península Ibérica, con una única plaza fija para el Circuit de Barcelona-Catalunya hasta 2031 y con la posibilidad de que Jerez, Cheste o Aragón pierdan su Gran Premio por la entrada de nuevos mercados todavía por confirmar.

"Hasta 2026 está el calendario bastante claro, tenemos contrato con todos y todos van a poder seguir. Sería a partir del 2027 como pronto. Puede que en 2027 haya algunos y luego se reduzca después. Dependerá. Todo el mundo sabe que es difícil que a partir del 2027 sigan habiendo 5 Grandes Premios peninsulares", comentó Ezpeleta desde Montmeló, tras firmar con el Circuit de Barcelona-Catalunya la presencia de MotoGP hasta 2031.

Según el CEO de Dorna, los circuitos españoles de Jerez-Ángel Nieto, Ricardo Tormo (Cheste) y MotorLand Aragón (Alcañiz) ya saben que a partir de 2027 podrían quedarse sin MotoGP. "He hablado con ellos. Todos saben que queremos hacer 2-3 grandes premios peninsulares a partir del 2027. Que no quiere decir que luego no hagamos más. Dependerá del interés, de los nuevos circuitos que estén terminados", aportó Ezpeleta.

Lo que sí tienen claro es que optan por hacer plazas fijas y no rotativas. "Nos hemos dado cuenta que es complicado. En principio no nos la planteamos, pero no será una cosa rígida. Dependerá del interés. Ahora la realidad es que en todo el mundo tenemos 28 peticiones de gran premio y solo podemos hacer 22 y hay que mirar países, circuitos, seguridad, organización... Todo influye, también el valor añadido de las cosas que haces para que el evento no solo sea deportivo", manifestó.

Una reducción de Grandes Premios en España que no afectará a Barcelona, que "se lo ha ganado". "Desde 1992 estamos aquí, todo ha salido muy bien, el GP Solidario fue el mejor de 2024 y sin duda Barcelona tenía que estar en el calendario. No serán 5 Grandes Premio peninsulares ni seguramente 4, pero Barcelona-Catalunya tiene contrato hasta 2031 sin rotaciones y estará porque se lo merece", explicó el organizador del campeonato.

¿Por qué se reducirán las citas españolas o peninsulares? "El motivo es que tenemos un acuerdo con los equipos y la FIM para no hacer mas de 22 GP, hay una gran demanda de otros países y lamentablemente no podremos mantener el número de Grandes Premios en España. Es una concentración que no podremos mantener, es mejor saberlo ya. Pero en Catalunya hay que estar", recalcó.

Una cita, la del GP Catalunya, que podría situarse definitivamente en septiembre, y no antes del verano como venía sucediendo. "Septiembre está bien. El año pasado lo hicimos y salió muy bien. Trabajando en ello es una buena fecha. En cualquier caso, si de acuerdo con el Circuit se piensa otra fecha, la consideraríamos. Pero nos parece que en septiembre es una muy buena fecha", aseveró.