Nicolò Bulega sustituirá a Marc Márquez en Portimao y Cheste

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Nicolò Bulega será el sustituto del español Marc Márquez en la Ducati oficial para los dos últimos Grandes Premios del Mundial de Motociclismo, en Portimao (Portugal) y Cheste (Valencia), según confirmó este viernes la marca italiana.

Bulega debutará en la categoría 'reina' después de haber terminado este año subcampeón del mundo de Superbikes, motivo por el que Ducati le dio la opción de subirse a la 'Desmosedici' este jueves en un test en Jerez de la Frontera (Cádiz). En el Gran Premio de Portugal correrá su carrera número 100 en el Mundial tras las 50 que acumuló en Moto3 y las 49 de Moto2.

"Estoy muy contento de poder terminar una temporada como esta con una sorpresa de última hora. Debutar en MotoGP es el sueño de cualquier niño que aspira a ser piloto y, además, poder pilotar la moto campeona del mundo en las dos últimas carreras de 2025 lo hace todo aún más emocionante", afirmó Bulega.

Este reconoce que no tiene "expectativas" para estos dos Grandes Premios. "Afrontaré esta experiencia con calma, sobre todo porque, hasta ahora, solo he podido probar la 'Desmosedici GP' en Jerez. Dicho esto, estoy muy motivado para hacerlo bien y darlo todo. Gracias a Ducati y Ducati Corse por su confianza y por hacerme sentir su apoyo incondicional y al Team Aruba.it Racing, con quienes terminamos una temporada como protagonistas", sentenció.

Por su parte, Luigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, recordó que el italiano "forma parte de la familia Ducati Corse desde 2022". "Confiamos en él y nos lo recompensó con dos temporadas como auténtico protagonista en el Mundial de SBK, donde estuvo a punto de ganar el título y se convirtió en nuestro referente como piloto", expresó.

Además, el directivo confirmó que tanto Bulega como su compatriota Michele Pirro, que reemplazó a Marc Márquez en Australia y Malasia, se encargarán "del desarrollo" de la moto como pilotos de pruebas. "Sin duda será exigente, pero espero que disfrute de esta experiencia. Para un piloto joven, debutar en la máxima categoría de nuestro deporte es una gran satisfacción", advirtió.