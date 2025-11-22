Pilar Alegría ensalza a los hermanos Márquez: "Es un orgullo que nos representéis con tanta pasión"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha participado este sábado en el homenaje del Ayuntamiento de Cervera (Lérida) a los pilotos hermanos Marc y Álex Márquez, flamantes campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, durante un acto que ha reunido a centenares de vecinos y aficionados al motociclismo.

Alegría destacó los éxitos de ambos, que este 2025 han acaparado la categoría reina en el Mundial. La ministra definió a Marc como "el mejor piloto español de la historia" y uno de los "mejores deportistas" nacionales "al nivel de Rafa Nadal, Pau Gasol o Aitana Bonmatí".

Luego Alegría alabó su capacidad de superación, recordando "todos esos años de lesiones y sinsabores" y valorando su regreso a lo más alto en el campeonato de MotoGP. "Qué manera de volver al podio: 14 victorias al esprint y 11 en carreras largas, 8 'poles' y el BMW M Award", resumió.

También puso en valor Alegría el papel de su entorno. "Qué importante es rodearse bien, saber escuchar a los que te quieren y te cuidan. La clave del éxito individual siempre es el trabajo en equipo", comentó al respecto.

Sobre Álex, la ministra aseguró que había sido el único en plantar cara a su hermano: "Por nosotros puedes seguir haciéndolo porque como espectadores es un disfrute veros competir y haceros mejores el uno al otro".

Así, celebró el subcampeonato de Álex y su consolidación como piloto de referencia internacional, afirmando que junto a su hermano forma "parte de la élite deportiva de este país" y que "es un orgullo para todos que nos representéis con tanta pasión y tantos éxitos".

Durante el acto, los hermanos recibieron obsequios institucionales por parte del alcalde y firmaron en el Libro de Honor, para después saludar desde el balcón principal del Ayuntamiento ante una plaza llena de vecinos y aficionados. Más tarde, participaron en una comitiva de 200 motos que recorrieron algunas calles de la localidad.

La ministra deseó suerte a ambos para el Mundial de 2026 en MotoGP y expresó su intención de acompañar al motociclismo español la próxima temporada en alguno de los Grandes Premios disputados en España: Jerez (Andalucía), Montmeló (Cataluña), Cheste (Com. Valenciana) y Alcañiz (Aragón).

"Estoy segura de que el próximo año vamos a vivir muchos más abrazos como el de Jerez con la primera victoria en MotoGP de Álex y el de Japón con tu noveno campeonato, Marc", le espetó al vigente campeón del mundo. "Disfrutad mucho de este día y a por más éxitos", concluyó la ministra.