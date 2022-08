Pol Espargaró: "No se puede esperar mucho más cuando sales desde tan atrás"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) ha asegurado que a pesar de que contaban con un ritmo "decente" no se podía "esperar mucho más" que la decimocuarta posición final en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña al salir "desde tan atrás", decimoctavo.

"Hemos tenido un fin de semana complicado. Nos han costado las primeras vueltas y eso nos ha hecho perder el contacto con los de delante, porque al final nuestra velocidad no estaba mal. El ritmo era decente, estaba 21º en la primera vuelta y he llegado hasta los puntos, no se puede esperar mucho más cuando sales desde tan atrás", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

A pesar de todo, el de Granollers, que partía decimoctavo, sacó conclusiones positivas del fin de semana en Silverstone. "Ha sido bueno poder completar una carrera después de haberme perdido dos y de habernos ido de vacaciones. En Austria estaré más fuerte y buscaremos acabar más arriba", apuntó.

Por su parte, su compañero Stefan Bradl lamentó su "mala suerte" durante todo el fin de semana. "La sanción de ayer ha condicionado toda la carrera. Cuando estaba luchando con Dovizioso he tenido que atajar y después, con la bandera amarilla, no he podido volver a adelantar. Me han penalizado y eso nos ha hecho retrasarme más. Hemos tomado riesgos con la elección de los neumáticos, pero creo que nos habría ayudado si no llega a ser por la mala suerte. El punto positivo es que hemos demostrado que tenemos la velocidad y que mi ritmo está mejorando; esto me motiva de cara a la próxima carrera", finalizó.