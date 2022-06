Pol Espargaró: "Tengo mucho dolor y no he podido hacer un buen resultado"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) explicó que no esperaba sentirse "tan mal" físicamente este viernes en los libres del Gran Premio de Países Bajos, con las molestias que arrastra de la caída hace una semana en Alemania.

"Por la mañana hemos podido hacer un buen trabajo. En mojado es todo menos exigente físicamente y hemos podido rodar de forma decente. No he sentido mucho dolor, así que he podido ser rápido y finalizar tercero", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Espargaró explicó que, cuando se secó la pista, todo se complicó y la exigencia le hizo sufrir mucho dolor, que arrastra de los segundos libres del GP de Alemania. "Por la tarde he rodado bien con el asfalto mojado, pero en cuanto se ha secado, todos los nervios y la tensión que tengo en las costillas y la espalda han empezado a ser un problema", apuntó.

"Tengo mucho dolor y finalmente no he podido hacer un buen resultado. No esperaba sentirme tan mal, esta noche tenemos que hacer todo lo posible para estar listos para este fin de semana", añadió, después de terminar decimoctavo en la combinada.