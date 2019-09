Pol Espargaró: "Ver la KTM al lado de dos Yamahas es increíble"

Publicado 14/09/2019 15:41:46 CET

44 ESPARGARO Pol (Spa) Red Bull KTM Factory Racing, KTM, action during MotoGP race of the Monster Energy Grand Prix Czech Republic at Brno, from August 2nd to 4th, 2019 in Czech Republic - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (KTM) ha confesado que haber conseguido la segunda posición de salida para la carrera del Gran Premio de San Marino le ha dejado "temblando", y ha asegurado que ver la KTM al lado de dos Yamahas es "increíble".

"No me lo creo, ver la KTM al lado de dos Yamahas es increíble", señaló en declaraciones a DAZN el piloto catalán, que reconoció que será el hombre más feliz del mundo "en este instante y en el próximo mes y medio". "Aún estoy temblando con esa vuelta", confesó.

El de Granollers analizó la jornada en Misano. "Sabía que la temperatura de la pista cada vez iba a subir más, porque ahora hay mucha más temperatura que por la mañana. Esta mañana, con mucho grip y menos temperatura en pista, podía ser muy rápido. Lo he hecho detrás de Maverick al principio, creía que podía hacer algo similar, pero no tan rápido. Salí con muchos nervios porque quería salir el primero, engancharme a uno de los pilotos rápidos. Sabía que Marc iba a tres paradas y quería intentar estar con él, pero se me ha calado la moto y se me han ido todos los planes a la basura", manifestó.

"He intentado improvisar y al final he visto a Quartararo, me he enganchado a él y a pesar de que no ha tirado en el último parcial, que era mi mejor parcial durante todo el fin de semana; ahí vi que Fabio se ha apartado y que me podía aprovechar de nuestro parcial", concluyó.