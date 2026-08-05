Raúl Fernández renueva con Trackhouse hasta 2028

Archivo - El piloto español de MotoGP Raúl Fernández (Aprilia), del equipo Trackhouse, en el GP de Francia 2025. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Raúl Fernández (Aprilia) renovó este miércoles con el equipo estadounidense Trackhouse por dos temporadas, 2027 y 2028, aunque se desconoce con quién compartirá 'box' el año que viene, con la llegada de la nueva normativa, según publicó la competición en su página web.

Fernández, de 25 años, se unió al proyecto de Trackhouse antes de la temporada 2024. En 2025 logró subir al podio en los Sprint de Mandalika y Phillip Island, antes de conquistar en Australia la primera victoria en un Gran Premio tanto para él como para el equipo estadounidense. El piloto español ya suma en 2026 tres podios en Grandes Premios y otros tres en Sprint, incluidas dos victorias, en Mugello y Assen.

Así, sigue definiéndose la parrilla de 2027, temporada en la que la categoría reina de motociclismo estrenará nueva normativa, aunque el compañero de equipo de Fernández todavía no ha sido confirmado, ya que el japonés Ai Ogura pilotará para Yamaha el año que viene.

Justin Marks, propietario de Trackhouse Entertainment Group, se mostró "encantado" de anunciar la renovación de Raúl Fernández. "Raúl ha estado completamente comprometido con nuestra misión y nuestros objetivos. Ha crecido como piloto tanto encima de la moto como en su preparación, su enfoque y su madurez", destacó.

"Creemos que este equipo y estas motos están preparados para luchar de forma constante por el campeonato en los próximos años y que Raúl puede ayudarnos a alcanzar grandes metas en este deporte", zanjó.