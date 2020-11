Rins: "No tengo la presión de otros e intentaré pilotar con libertad"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Rins (Suzuki) ha recordado que no tiene "la presión de otros" en la pelea por el título de MotoGP y que intentará "pilotar con libertad" este fin de semana en el Gran Premio de Europa, añadiendo que se siente "muy feliz de seguir en la pelea por el campeonato a falta de tres carreras", sobre todo después de los problemas que ha superado.

"Estoy muy feliz de seguir en la pelea por el campeonato a falta de tres carreras. Esta temporada he sido un poco irregular por la lesión de hombro y algunos errores que he cometido. Mi objetivo el domingo es luchar por el podio. Estoy a 32 puntos del líder, así que no tengo la presión de otros e intentaré pilotar con libertad", manifestó Rins en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que "los pilotos punteros cuentan con más presión que nosotros", entre ellos su compañero de equipo Joan Mir, que lidera la clasificación. "Los que van primeros tienen más presión. Pero está muy bien tener presión, solo se trata de saber gestionarla", resumió.

Además, el barcelonés prefirió no echar la vista atrás con su lesión de hombro. "Nunca sabremos dónde estaría ahora si no hubiera sufrido aquella desafortunada caída. En cualquier caso estoy contento por luchar por las victorias y por ver la Suzuki delante porque eso significa que hemos hecho un buen trabajo en los últimos años", subrayó.