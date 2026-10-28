Salen a la venta las entradas para el Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2027

Archivo - Carrera del GP Catalunya 2026 de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha puesto este miércoles a la venta las entradas para el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2027, que se disputará del 11 al 13 de junio, con una promoción de lanzamiento activa hasta el cuatro de noviembre que regala el acceso a la nueva jornada 'La Previa' programada para el jueves 10 de junio.

Esta oferta inicial permitirá a los compradores anticipados disfrutar sin coste de 'La Previa', una jornada festiva con música en directo, la presencia de comentaristas oficiales del campeonato, actividades y el acceso al proceso de solicitud del 'Pit Walk', todo ello como antesala de un Gran Premio que estará marcado por la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de la competición.

Respecto a la distribución de las localidades, el trazado de Montmeló ha reorganizado el recinto en tres áreas denominadas Recta Principal, El Mirador y L'Estadi, las cuales se dividen en los rangos Bronze, Silver y Gold con abonos de tres días que parten desde los 79 euros en El Mirador, los 119 euros en la Recta Principal y los 165 euros en L'Estadi.

Otra de las novedades del evento es la creación de la modalidad Pelouse Familiar, orientada a adultos acompañados por niños de entre seis y quince años mediante un suplemento de diez euros por menor, además de la ampliación del aforo de la Grada Marc Márquez, que se extenderá a las tribunas B y G con un coste fijado en 165 euros.

Por último, la organización ha fijado una política de descuentos especiales que aplica una rebaja del 50 % en las tarifas júnior y para personas con discapacidad, al tiempo que reduce un 20 % el precio de los pases para los colectivos acogidos a la tarifa sénior o que sean titulares del Carnet Jove.