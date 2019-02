Sepang abre la pretemporada de MotoGP con Márquez 'tocado' y sin Lorenzo

Publicado 05/02/2019 17:18:53 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Sepang, en Malasia, acogerá a partir de este miércoles y hasta el viernes los primeros test de pretemporada para la categoría de MotoGP del Mundial de motociclismo, donde la principal atracción será el estado físico de Marc Márquez y donde no estará por su lesión en la muñeca el nuevo compañero del catalán, Jorge Lorenzo.

El caluroso, húmedo e imprevisible climatológicamente hablando trazado asiático es un año más el primer gran punto de partido para preparar el 2019 en la categoría 'reina', cuyos pilotos sólo tendrán esta parada y otra en Losail, del 23 al 25 de este mes, para afinar su puesta a punto de cara al inicio del campeonato el 10 de marzo en Catar.

De este modo, serán únicamente seis días en la pista junto al resto de rivales para comenzar a atisbar quienes han hecho los deberes en invierno y quienes no en busca de intentar terminar con el reinado de un Márquez que centrará las miradas por su estado físico.

El catalán, campeón los tres últimos años, pasó por el quirófano a finales del año pasado para solucionar sus problemas en el hombro izquierdo y está muy lejos de estar al cien por cien físico. El ilerdense ya ha advertido que su principal intención es ir rodando de nuevo en la Honda, sin tomar riesgos y como un paso más en su rehabilitación.

"Toca tener prudencia y no tirar al traste las horas que llevo de recuperación, los dos meses de trabajo y paciencia. Hasta que no suba a la MotoGP no sabré cómo estoy y soy consciente de que serán pocas vueltas y de calidad para no forzar el hombro y provocar una nueva lesión, como una tendinitis o similares", advirtió el heptacampeón del mundo, que apenas ha rodado en una minimoto.

De este modo, parece complicado que Honda, que probará un nuevo motor, esté con alguna de sus motos oficiales en los primeros puestos ya que su otro piloto, Jorge Lorenzo, todavía no podrá rodar luciendo ya los colores de su equipo por la lesión de muñeca que se hizo hace dos semanas, por lo que habrá que esperar a Catar para ver su progresión. Junto a Márquez estará el probador alemán Stefan Bradl.

Los rivales del ilerdense y el balear intentarán aprovecharlo para coger toda la ventaja que puedan antes del pistoletazo de salida en la nocturnidad de Losail. Ducati acudirá con su nueva dupla formada por Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci que se subirá a una Desmosedici que su habitual potencia de motor lleva a Sepang evoluciones técnicas como los carenados aerodinámicos o una nueva caja de cambios.

Yamaha, que sigue contando con el italiano Valentino Rossi, que la semana que viene cumplirá 40 años, y el español Maverick Viñales, buscará tener una buena pretemporada que le sitúe en buena línea de pelear desde el principio con los de delante tras su discreto 2018 con nuevo motor y evolución en su chasis.

Además, habrá otros equipos con una pequeña ventaja para este primer test después de haber hecho uno privado del 1 al 3 de este mes, entre ellos el Suzuki, con más potencia en su motor, de la dupla española formada por Alex Rins y Joan Mir.