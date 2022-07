Sito Pons: "Un piloto campeón no se construye, se pule, viene con la persona y su carácter"

"Cuando yo corría, Si nadie de los que tenía a mi alrededor pensaba que yo podía ganar, yo estaba incómodo, yo quería que todos pensasen que yo iba a ganar"

El director del equipo Pons Racing, Sito Pons, celebró ser una de las "muy pocas personas" que llevan 41 años en el Mundial de Motociclismo, una experiencia que le permite asegurar que un piloto campeón "no se construye, se pule" porque viene "en la persona y el carácter", por ello ve a Arón Canet (Kalex)como campeón "muchos años" si es "lo suficientemente capaz e inteligente" para "escuchar los 'inputs'" de aquellos "que le pueden ayudar".

"Un piloto campeón no se construye exactamente, en todo caso se pule. Un campeón viene ya con la persona en sí, con el carácter. Cuando un piloto tiene el carácter, las ganas, la fuerza y la capacidad técnica de ir más rápido, tienes en bruto eso", comentó el expiloto en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por la compañía Stihl.

Sito Pons corrió su primera en el Mundial en 1981 y desde entonces no ha dejado de estar involucrado con el Campeonato, ahora como director del Racing Pons, con FlexBox HP40 en Moto2. "Llevar 41 años en el Mundial, es una cota, un hecho, realmente remarcable, hay muy pocas personas y muy pocos equipos que lleven 41 años en el Mundial", destacó. "Solo eso merece un premio", bromeó el campeón de 250 cc en 1988 y 1989.

Así, su experiencia encima de la moto y ahora como jefe de equipo le permite "ayudar a pulir" ese talento y carácter que necesita un campeón del mundo. "Tienes que ayudarle a utilizar su estrategia mejor y a intentar que sea más eficiente, porque la eficiencia es lo que más cuenta. El Mundial no se gana en una carrera, lo gana el mejor de veinte. Esa eficiencia es la que puede ayudar a un talento en bruto a ser el mejor en el futuro", explicó.

"PARA LOS PILOTOS AHORA ES MUCHO MÁS FÁCIL SEGUIR A SUS RIVALES"

Y Pons cree que su piloto en la categoría de Moto2 Arón Canet es uno de esos diamantes en bruto que ahora trabaja y pule para alcanzar el título. "Está mejorando todo esto. Tiene la fuerza, el talento, las ganas y la velocidad, él es así. Y a partir de ahí tiene que irse construyendo y si es lo suficientemente capaz e inteligente para coger esos 'inputs' de las personas que le pueden ayudar podrá ser campeón muchos años", aconsejó al piloto valenciano, que ahora es cuarto en la clasificación a 30 puntos de los dos líderes, aunque inssitió en que todavía "tiene posibilidades".

"Si no hubiésemos cometido errores, el Mundial era de Arón. Pero hemos cometido errores y los errores se pagan, ahora estamos a 30 puntos de los líderes, y eso nos va a complicar. Podríamos tener el Mundial bastante más encarado, pero ahora lo tenemos más complicado. Ahora tendremos que ser mejores que los demás siempre, no solo a veces, para llegar al final de año con opciones", lamentó Pons.

El expiloto, de 62 años, aplaudió la evolución positiva "en todos los aspectos" del Mundial. "Las carreras se siguen como nunca, el nivel tecnológico de las carreras ha evolucionado a algo realmente maravilloso. Para un piloto ahora es mucho más fácil seguir a sus rivales, tiene las 'on board', los parciales, las carreras son más emocionantes, hay más rivalidad, más lucha...", festejó.

"El Campeonato del Mundo está mejor que nunca. Es verdad que estamos en un cambio de ciclo, Rossi se retiró, Márquez está lesionado, pero pronto habrá otro líder", auguró Pons, que ve en la figura del francés Fabio Quartararo el próximo referente que necesita el Campeonato si gane el título esta temporada.

"A UN CAMPEÓN NO LE AFECTA LA PRESIÓN EXTERNA, LE AFECTA SU PRESIÓN"

Y Pons comparó ese relevo generacional con la Fórmula 1. "Países Bajos nunca había tenido un campeón de Fórmula 1 y ahora se han volcado con Verstappen. En el motociclismo estaba Valentino Rossi, que no solo era un piloto de un país, sino del mundo, consiguió traspasar las fronteras a nivel de aficionado. Le consiguió sustituir Marc Márquez, pero lleva dos años un poco de vacío y ha habido un bajón, pero Francia está siendo un poco la revolución. Los deportistas son el punto de seguimiento, los aficionados a veces sienten ese vacío de a quien apoyar", analizó sobre un posible bajón en el interés por el motociclismo.

Finalmente, Sito Pons recordó su etapa como piloto para asegurar que "es verdad que el deporte de alto nivel es de una exigencia absoluta, y la presión es muy grande". Estás ahí para ganar, los equipos te exigen ganar y tú te exiges ganar. La mayor presión es la que tú te pones a ti mismo", admitió.

"A un piloto campeón la presión no le afecta, porque la que le afecta es su propia presión, no la de los demás. Cuando yo corría, la presión de los demás no me afectaba, al revés, me gustaba tener presión de los demás. Si llegaba a una carrera y nadie de los que tenía a mi alrededor pensaban que yo podía ganar, yo estaba incómodo, yo quería que todos pensasen que yo iba a ganar. Esa presión me motiva y me da fuerzas, no me hace menguarme, me hace crecer, porque mi presión es mayor, soy yo el que más presión me pongo, zanjó.