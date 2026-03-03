Tissot presenta cinco nuevos modelos T-Race con el inicio del Mundial de MotoGP. - TISSOT

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera Tissot, Cronometrador Oficial del Mundial de MotoGP, ha ampliado la colección de los relojes 'T-Race' con cinco referencias que transmiten el ritmo de la competición, con motivo del inicio del campeonato este pasado fin de semana con el Gran Premio de Tailandia.

Desde 2001, cuando se convirtió en Cronometrador Oficial de MotoGP, la marca mantiene un vínculo sólido y duradero con el mundo del motociclismo. En 2003, este lazo se fortaleció aún más con la creación conjunta de los primeros relojes MotoGP.

Este legado sigue inspirando diseños que fusionan la innovación técnica con un carácter audaz. Esta estrecha colaboración sienta ahora las bases para una nueva colección que refleja la adrenalina, la mecánica y la emoción de este deporte en cada detalle.

El nuevo T-Race MotoGP Cronógrafo Automático Edición Limitada es un modelo que captura la energía de la pista en una mecánica refinada. Producido en 2026 ejemplares grabados individualmente, este exclusivo modelo está pensado para coleccionistas que buscan tanto la singularidad como el auténtico ADN automovilístico.

A través de su esfera abierta, se puede observar el célebre movimiento esqueleto Valjoux A05.951 que hace latir el reloj. Este potente mecanismo se aloja en una resistente caja de acero inoxidable de 45 mm, coronada por un bisel con inserción de carbono forjado recubierto de PVD negro, un material ligero y de alta tecnología estrechamente ligado a la ingeniería de rendimiento.

La escala taquimétrica, los detalles de Super-LumiNova y las agujas en negro níquel garantizan claridad y precisión. La correa de caucho rojo intenso aporta comodidad y recuerda al universo de MotoGP, mientras que el llamativo segundero rojo refuerza esa identidad de competición.

Esta edición, presentada en un estuche con forma de casco, homenajea al espíritu distintivo de las carreras de motociclismo.

Como complemento de la edición automática, el T-Race MotoGP Cronógrafo de Cuarzo Edición Limitada propone su propia interpretación dinámica del rendimiento a alta velocidad. Su caja negra de 45 mm con revestimiento antirreflejos mejora la legibilidad y dirige la atención hacia la impactante esfera roja, realzada con detalles de Super-LumiNova.

El diseño combina fuertes contrastes y líneas definidas, que evocan el movimiento y la tensión de las carreras de competición. Impulsado por un movimiento cronógrafo de cuarzo, este reloj prioriza la capacidad de respuesta y la practicidad.

La escala taquimétrica integrada refuerza su vínculo con el cronometraje de los deportes de motor, mientras que los contadores definidos y los detalles angulosos de la caja hacen un guiño a los mecanismos de MotoGP. Gracias a la correa de silicona negra, resistente y cómoda, este modelo está pensado para un uso diario y mantener un marcado carácter deportivo.

Además de las ediciones MotoGP, la línea T-Race Cronógrafo de Cuarzo propone tres nuevos modelos que aportan una expresión más elegante y versátil a la colección. La versión azul profundo de 45 mm rezuma un estilo atrevido, adecuado para el uso diario, con unos índices negros que realzan su contraste y carácter técnico.

Junto a él, dos versiones de 38 mm, en negro o azul intenso, presentan un perfil más compacto para quienes prefieren un tamaño discreto, sin renunciar al ADN deportivo que define a la familia T-Race. Cada reloj incorpora una caja de acero inoxidable, el característico bisel en forma de disco de freno y una esfera con cepillado vertical, disponible en azul o negro.

Estos modelos se complementan con correas de silicona a juego, que ofrecen un estilo cohesionado y aerodinámico. Para garantizar la visibilidad en cualquier condición, las agujas y los índices con acabado en níquel están recubiertos de Super-LumiNova.

Juntas, estas referencias más pequeñas conjugan un estilo inspirado en el automovilismo con la practicidad del día a día, lo que las convierte en la elección para quienes buscan un reloj refinado pero rebosante de energía.