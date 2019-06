Viñales: "No lo he hecho voluntariamente, no pensaba que iban a venir"

Publicado 15/06/2019 19:16:00 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) ha manifestado este sábado en la clasificación del Gran Premio de Catalunya, antes de saber su sanción de tres posiciones en parrilla y por la que saldrá sexto en lugar de tercero, que no pretendía molestar a Fabio Quartararo ni cortarle la trazada al final de la Q2 en MotoGP.

"Voluntariamente no lo he hecho. Pensaba que me habían dado la bandera a cuadros, estaba incluso levantando rueda en medio de la pista y no me pensaba para nada que iban a venir. Estaba saludando a mi club de fans, no quería estar en medio", aseguró Viñales.

Cuando el piloto de Roses (Girona) confiaba en no ser sancionado, apuntó que una posible sanción le "fastidiaría bastante". "Estar en primera línea siempre es importante. Estamos consiguiendo buenas salidas, no las mejores pero somos constantes", comentó.

De todos modos, aseguró que su plan de carrera es claro. "Lo voy a intentar, me he sentido bien este fin de semana, con depósito lleno, así que intentaré atacar en las primeras vueltas y después ya veremos. El cincuenta por ciento de la carrera está en las cinco primeras vueltas. Intentaremos estar pegaditos", explicó.

"Hemos trabajado bien durante el fin de semana, hemos dado un paso adelante que nos ha dado un buen ritmo y el domingo intentaremos dar el máximo", apostilló Viñales sobre sus opciones en la carrera, séptima cita del Campeonato del Mundo.