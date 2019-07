Viñales: "Todo en mi vida está funcionando mucho mejor, estoy encontrando un rumbo"

Publicado 30/06/2019 16:02:37 CET

VINALES Maverick (Spa) Movistar Yamaha MotoGp, Yamaha, ambiance, portrait during Moto GP race of the Netherlands TT Grand Prix at Assen circuit from June 28 to 30th, 2019 in Assen, Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI

VINALES Maverick (Spa) Movistar Yamaha MotoGp, Yamaha, ambiance, portrait during Moto GP race of the Netherlands TT Grand Prix at Assen circuit from June 28 to 30th, 2019 in Assen, Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha reconocido que "todo" en su vida está "funcionando mucho mejor", que ha encontrado el "rumbo", y que eso se traduce en el éxito de este domingo, cuando ha conseguido su primera victoria del año en el Gran Premio de Holanda.

"Estoy supercontento, en pocas palabras podría describir lo que siento ahora mismo, porque desde hace unas semanas todo en mi vida está funcionando mucho mejor, estoy encontrando un rumbo, un camino. Me siento muy querido en casa, eso es lo más importante, y es muy importante mi cabeza. Poder llegar a Assen y rematarlo el domingo ha sido espectacular", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en Assen.

Así, el catalán indicó que tiene "más tranquilidad" y "estabilidad". "En Montmeló ya encontré algo más de estabilidad y ya pude disfrutar del fin de semana; me quedé con un sabor agridulce, pero sabía que si trabajaba duro, Assen era mejor pista que Montmeló. Una vez he visto la oportunidad, la he aprovechado. No la quería dejar escapar, porque nunca se sabe cuándo la volverás a tener", afirmó.

"La sensación que tengo es que he cambiado más yo que la moto. He cambiado muchísimo mi manera de pensar, de pilotar como soy yo, más libre y más agresivo. En Montmeló ya hicimos un buen cambio en el 'set up', me sentí mucho mejor. Intentaré pilotar a mi manera siempre", continuó.

Por otra parte, el de Roses destacó el buen trabajo del equipo, que le ha permitido finalizar el domingo "con buen sabor de boca". "Una vez que acabó Mugello sabíamos que no teníamos nada que perder. Lo único que nos toca es estar en el podio y ganar carreras y vamos a ir a por ello. Voy a intentar sacar mi talento y llevar la Yamaha al máximo, que es lo que se ha mostrado hoy. Ha sido una moto muy competitiva", apuntó.

"El equipo ha hecho un buen trabajo en base a estrategias y a la calificación. Les doy las gracias a ellos y a Yamaha, que desde Mugello ha hecho un gran cambio, una revolución dentro del box y está funcionando", añadió.

Sobre la carrera, Viñales explicó su estrategia. "Mi idea era coger la primera posición lo antes posible y tirar. Sabía que el ritmo de 33 lo podía mantener durante toda la carrera. He cometido algún fallo que me ha hecho ir atrás, por querer apretar demasiado. Al principio he tratado de conservar gomas, no ha sido fácil. Me ha costado mucho pasar a Marc y tenía que prepararme muy bien los adelantamientos. Estoy muy feliz por este momento y de cómo ha llegado", expuso. "Me gustaría mucho dedicarle esta victoria a Óscar, que falleció hace poco, a mi abuela, que siempre me está apoyando desde lejos", concluyó.