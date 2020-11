Yamaha aísla a cinco miembros de su equipo tras un positivo por coronavirus

Ni Maverick Viñales ni Valentino Rossi están "en riesgo"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco miembros del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, entre ellos su director, Massimo Meregalli, han sido aislados y puestos en cuarentena por el positivo de uno de ellos, parte del equipo personal del español Maverick Viñales, en los test realizados en el marco del Gran Premio de Europa en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

"Yamaha Motor Co., Ltd. y Monster Energy Yamaha MotoGP lamentan anunciar que cinco miembros del personal, incluido el director del equipo Massimo Meregalli, no podrán seguir participando en el Gran Premio de Europa de este fin de semana y en el Gran Premio de la Comunitat Valencia de la próxima semana", confirmó el equipo en un comunicado.

Yamaha aseguró que sigue "protocolos muy estrictos" y que, además, realiza siempre "un PCR adicional obligatorio" para todos los integrantes de la marca, incluidos los pilotos, los viernes de carrera. "En la tarde del viernes 6 de noviembre, uno de los miembros del equipo que trabajaba con Maverick Viñales dio positivo por COVID-19. Abandonó inmediatamente el Circuit Ricardo Tormo y ha iniciado el autoaislamiento que exige el protocolo oficial de MotoGP", apuntó.

Otros cuatro miembros del equipo, que habían dado negativo el viernes pero que se consideraban "en riesgo de contagio", se pusieron en cuarentena hasta el lunes 16 de noviembre. "Ninguno de los cinco miembros será reemplazado para el Gran Premio de Europa. Los cuatro miembros del equipo que dieron negativo, incluido el director del equipo Meregalli, permanecerán en estrecho contacto con el equipo en Cheste para ofrecer su mejor apoyo al personal presente en la pista", afirmó.

Además, el equipo asegura que siguiendo el protocolo "no se considera que el resto del personal esté en riesgo, ni los pilotos Maverick Viñales y Valentino Rossi". "Dicho esto, todos los miembros aumentarán su vigilancia y se programarán más pruebas de PCR", advirtió.