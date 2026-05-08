Zarco manda en el estreno en Le Mans y Marc Márquez deberá pasar por la Q1

Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Johann Zarco (Honda) ha sido el más rápido este viernes en la Practice de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, una sesión en la que el español Marc Márquez (Ducati) ha terminado decimotercero, por lo que deberá pasar por la Q1, mientras que Izan Guevara (Boscoscuro) y David Muñoz (KTM) han dominado en Moto2 y Moto3, respectivamente.

Por primera vez esta temporada, el mayor de los Márquez deberá disputar la primera sesión de clasificación, algo por lo que no pasaba desde el Gran Premio de Indonesia de 2025, todo tras quedarse a cuatro décimas del dominador de este viernes en el Circuito de Le Mans.

En cambio, sí avanzarán directamente a la Q2, además de Zarco (1:29.907), los italianos Fabio di Giannatonio (Ducati), el único en bajar del 1:30 junto al galo (1:29.917), y Francesco Bagnaia (Ducati), segundo y tercero de la Practice, a pesar de que 'Pecco' sufrió una caída casi con el tiempo cumplido que hizo ondear la bandera amarilla y que frustró la última vuelta lanzada de Márquez.

Tampoco deberán pelear en la Q1 Alex Márquez (Ducati), que terminó cuarto; Joan Mir (Honda), quinto; el segundo del campeonato, Jorge Martín (Aprilia), que sufrió una caída, fue sexto y que concluyó justo por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia); Alex Rins (Yamaha), octavo; y Pedro Acosta (KTM), décimo por detrás del japonés Ai Ogura (Aprilia).

La misma suerte que el vigente campeón del mundo corrieron Raúl Fernández (Aprilia), que acabó decimocuarto y con su moto ardiendo; y Fermín Aldeguer (Ducati), que también se fue al suelo en una segunda sesión completamente en seco, frente a las previsiones de lluvia del fin de semana.

Por su parte, el español Izan Guevara (Boscoscuro), tercer clasificado de la general de Moto2, estableció el mejor tiempo del día en la cilindrada intermedia (1:34.348), solo dos milésimas por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y tres del belga Barry Baltus (Kalex), la Practice más apretada de lo que va de campeonato.

Todo en una jornada en la que el líder, Manu González (Kalex), fue octavo, por detrás de compatriotas como Iván Ortolá (Kalex), cuarto por delante de Alonso López (Kalex) y Dani Holgado (Kalex), quinto y sexto respectivamente. Además, Arón Canet (Boscoscuro) concluyó duodécimo y Sergio García Dols (Kalex), decimocuarto.

Por la Q1 deberán pasar pilotos como Dani Muñoz (Kalex), decimoquinto; Alex Escrig (Forward), decimonoveno; Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo primero; Jorge Navarro (Forward), vigésimo segundo; Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo tercero; Adrián Huertas (Kalex), vigésimo cuarto; y José Antonio Rueda (Kalex), vigésimo sexto.

En Moto3, el español David Muñoz (KTM) se erigió como el más rápido de la jornada en Le Mans con un registro de 1:40.211 que le valió para superar por 14 milésimas a su compatriota David Almansa (KTM), con el argentino Marco Morelli (KTM) también a menos de una décima.

Entraron en el 'Top 14' que da acceso directo a la Q2 otros españoles como Brian Uriarte (KTM), quinto; el tercero del Mundial, Adrián Fernández (Honda), sexto; el líder Máximo Quiles (KTM), octavo; y Jesús Ríos (Honda), decimotercero. Entre los que deberán participar en la Q1 se encuentran el segundo del campeonato, Álvaro Carpe (KTM), decimoséptimo; Joel Esteban (KTM), decimonoveno; y Adrián Cruces (KTM), vigésimo primero.