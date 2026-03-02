'85 Legends' se proclama primer ganador de la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears

Foto de familia tras la disputa en Madrid de la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears - CHICAGO BEARS

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

'85 Legends se proclamó este pasado sábado vencedor de la I Girls Flag League U15 by Chicago Bears en España tras la disputa de la 'Final a Cuatro' en el Campo Central de la Universidad de Complutense de Madrid en el marco del evento internacional Interflag Madrid 2026.

Esta 'Final Four' fue el broche de oro a una competición nacida con el objetivo de crear oportunidades reales para niñas menores de 15 años, facilitando el acceso, la continuidad deportiva y un entorno competitivo en una etapa clave de desarrollo y en un momento en el que el 'flag football', que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028, continúa su expansión.

El conjunto barcelonés '85 Legends fue finalmente el vencedor de esta liga después de batir en las semifinales a 'Soldier Field Guardians - Dracs Academy', que se había impuesto en su liga de Barcelona sin perder ningún partiod, y en la final al equipo madrileño de 'Camioneras', que había accedido a la pelea por el título tras deshacerse de 'IES Carpe Diem - Caimanes'.

"Este es sólo el primer paso, estamos encantados con la acogida que ha tenido la liga este primer año. Queremos que el 'Flag Football' femenino siga creciendo y queremos ayudar que las niñas en España puedan acceder a este deporte. Lo de menos era el resultado, lo importante es que las niñas han disfrutado de una experiencia única", apuntó Gustavo Silva, director de Desarrollo de Fútbol Americano de los Chicago Bears.

Por su parte, Rafa de los Santos, director de NFL España, acudió a estas finales y recalcó que eran "una gran iniciativa que da oportunidades a muchas niñas que se encuentran también en esa franja de edad". "Nos encanta que los Chicago Bears hayan apostado por una liga femenina de 'flag football' y que siga ayudando a hacer crecer el deporte", señaló.

"Chicago Bears nos ha dado una oportunidad única con una liga así, no tenemos tantas opciones de jugar en eventos como el de hoy. Es algo inolvidable, el haber venido con mis amigas del equipo y mi familia a Madrid es algo que se me queda para siempre", agradeció Adriana Martínez, jugadora de '85 Legends'.