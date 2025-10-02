ADESP considera una "necesidad social" el Estatuto del Deportista y trabajará para aprobarlo "cuanto antes"

Archivo - El presidente de FIBA Europa y el CADE de ADESP, Jorge Garbajosa, en un evento de ISDE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor del Deporte Español (CADE) celebró una nueva reunión en la que se analizó como asunto prioritario el Estatuto del Deportista, una "necesidad social" para garantizar los derechos sociales de deportistas que han representado a España al más alto nivel a lo largo de los años, según un comunicado emitido este jueves.

Este organismo, presidido por Jorge Garbajosa, está compuesto por algunos de los deportistas más relevantes de España, ex secretarios de Estado para el Deporte, presidentes de federaciones deportivas y directivos de compañías.

Durante la sesión, la exgimnasta olímpica Almudena Cid, en representación de los deportistas, expuso con detalle la situación actual, subrayando la necesidad urgente de una regulación específica que evite que quienes han dedicado su vida al deporte se encuentren desprotegidos en el ámbito social una vez finalizada su carrera, según expresó el comunicado.

Garbajosa recordó que "el deporte español necesita dar un paso al frente en la protección social de quienes lo han dado todo" por España. "Desde el CADE colaboraremos estrechamente con el CSD para aprobar a la mayor brevedad un Estatuto del Deportista que haga justicia a atletas que, tras una vida de esfuerzo y éxitos deportivos, merecen certezas para su futuro. El Estatuto del Deportista no es sólo una aspiración legítima, es una necesidad social", expresó.

Así, ADESP y su Consejo Asesor reafirman de esta forma su compromiso de seguir trabajando para que el Estatuto del Deportista se convierta "cuanto antes" en una realidad.

A la reunión se incorporaron tres nuevos miembros: Miguel Ángel Benzal, CEO de Sport Summit Madrid, Antonio Fernández Arimany, presidente de World Triathlon, e Ignacio Marcos, socio sénior de la consultora internacional McKinsey. La cita del CADE, que se celebró en la sede del Consejo Superior de Deportes, contó con la presencia de altos representantes del CSD.