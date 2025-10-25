Adriana Cerezo, eliminada en cuartos del Mundial de taekwondo de China

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo ha sido eliminada este sábado en los cuartos de final del Campeonato del Mundo sénior, que se está disputando en Wuxi (China), debido a su derrota por 1-2 (2-2, 0-7 y 10-12) ante la taiwanesa You-yun Liu en la categoría de -49 kg.

Cerezo, subcampeona olímpica en 2021 y dispuesta a resetear sobre el tatami del Wuxi Taihu International Expo Center de esta ciudad cercana a Shanghái, empezó su andadura de este Mundial en los dieciseisavos de final; ahí venció por 2-0 (7-4 y 4-3) a la serbia Milica Milic.

Luego la alcalaína derrotó en octavos de final por 2-0 (3-0 y 0-0) a la filipina Tachiana Mangin, pero en el reñido combate de cuartos cedió 'in extremis' contra You-yun Liu y se quedó por tanto sin acceder a unas semifinales que le habrían asegurado a Cerezo obtener una medalla.

Tampoco fue un buen día para el madrileño Adrián Vicente, que se despidió del certamen en los dieciseisavos de la categoría de -63 kg. Antes había ganado en los treintaidosavos de final por 2-0 (7-2 y 12-1) al panameño Fernando Lewis, pero al siguiente combate perdió por 0-2 (8-10 y 7-11) frente al australiano Matthew Summerfield.