Adriana Cerezo y la exigencia: "Aunque sea tres veces campeona olímpica, dudaré de si lo estoy haciendo bien"

Archivo - Adriana Cerezo, taekwondista española, en una entrevista a Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokio en 2021, reveló que ahora afronta sus objetivos desde la ilusión y no desde la obsesión, porque levantarse cada día y lanzarse "a soñar" con que puede ser campeona olímpica, aunque no ha descuidado la exigencia, porque tiene claro que "aunque sea tres veces campeona olímpica", tendrá "dudas" de si lo está haciendo bien.

Los últimos Juegos Olímpicos fueron un antes y un después para la alcalaína, y desde entonces trabaja en un versión mejorada de la deportista que se colgó la plata olímpica en Tokio (-49kg) hace cinco años. "Después de París, era momento de reconstrucción, de empezar de cero, de hacer las cosas como quería", señaló en una entrevista a Europa Press.

"En el Mundial ya teníamos bastante avanzado y creo que se reflejó y nosotros también lo sentimos así, que íbamos en buena línea, en buen camino. Y ahora mismo hemos seguido esa línea, hemos seguido exprimiendo y estamos en un punto muy bueno y se van viendo las cosas como queremos que sean", expresó.

Adriana Cerezo, del Club Hankuk, que presentó a su equipo para el Europeo en KIA Retail Madrid, defiende la medalla de oro en el campeonato continental. "Vamos a ver por dónde van las cosas, dónde hay que ajustar, dónde hay que ir presionando los engranajes. Pero estamos muy contentos con el proceso del día a día, ya se palpa, ya se va viendo el lienzo", avanzó.

"A todos nos gusta, obviamente, cuando crees que estás haciendo algo bien, que se refleje en un resultado. Entonces si vas cayendo siempre y no te llega en ningún momento, imagino que entran dudas. Pero para mí es muy importante también la perspectiva de las personas que tengo al lado. Mis entrenadores saben lo que conlleva llegar al éxito y cómo tienes que estar tú para que ese éxito sea posible", comentó sobre el proceso después de volver sin medalla de París pese a ser una de la favoritas.

Pero los resultados y los objetivos los afronta ahora desde la ilusión y no desde la obsesión, aunque "en la pantalla del móvil sigue estando Los Ángeles, porque el objetivo es el mismo". "Quiero que cada día que me levante me lance a soñar con que puedo ser campeona olímpica y que todo lo que hago me acerca a eso. Y yo me emociono, me levanto por las mañanas y me veo campeona olímpica y se me caen las lágrimas", reveló.

"En cambio, antes era como que el listón, la barrera, estaba en tal, y si no es eso, no vale. Entonces antes lo planteaba de la manera de si quedo campeona olímpica sería como que he cumplido y ahora mismo ser campeona olímpica es llegar a lo que soñaba de pequeña. Ahora cada día que hago un entrenamiento buenísimo, digo 'voy a quedar campeona' y me vengo arriba. Y antes, sin ser radical, lo veía como que era lo que tenía que hacer, como si fuera lo mínimo. Es eso lo que ha cambiado", prosiguió.

Además, Cerezo está "convencidísima de que tampoco" ha visto su mejor versión. "No sé dónde están los límites. Y creo que esa línea de evolución constante es no enfocar tanto en el resultado. Yo trabajo para quedar campeona en todo, y voy a quedar campeona de Europa ahora, pero realmente estoy buscando estar en ese estado óptimo para que esos resultados, cuando llegue el día importante, puedan venir. Aunque no a cualquier coste", reveló.

Vuelve a competir en un torneo en el que se subió a lo más alto del podio en la última edición en un momento "muy importante". "Pero también hubo muchas cosas en ese campeonato que después de los Juegos dijimos, 'sí, pero no ganamos de la forma que teníamos que ganar'. Y ahora mismo siento que, independientemente de lo que se haga en el campeonato, llego con el trabajo muy bien hecho, muy consolidado. Estoy muy confiada en que lo vamos a hacer muy bien", afirmó.

Así, su entorno deportivo, con los entrenadores Jesús Ramal y Suvi Mikkonen y sus compañeros, es clave a la hora de tomar decisiones. "Verles tranquilos significa que vamos bien, y eso vale más que cualquier campeonato. Pero, por supuesto, si vas ahora al Europeo y ganas, y de forma consistente y ves que todo va bien, es mejor, porque si pierdes en primera de paliza, a lo mejor hay que plantearse cosas", relató.

"Pero es verdad que independientemente del resultado, yo personalmente por dentro sé que estamos haciendo las cosas bien. Y habrá que ajustar mil cosas e iremos mejorando en todo este proceso, pero que tenemos muy claro dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo, y todos vamos en la misma línea", agregó.

Esto no quiere decir que no tenga dudas. "Las tengo todos los días", confesó, aunque la de Alcalá de Henares, de 22 años, está "aprendiendo a convivir con ellas". "Miras el prisma desde fuera y si estoy en el equipo con una tía que acaba de quedar dos veces campeona del mundo, una tía que es campeona olímpica, campeona de Europa, es que vamos bien, pero esas dudas son naturales", comentó.

"No vamos a dejar de tenerlas nunca, aunque sea tres veces campeona olímpica y no sé cuántas veces campeona del mundo, siempre vas a dudar si estás haciéndolo bien y si vas a volver a ganar. Entonces, el lidiar con ellas creo que es natural, es humano y también nos va a hacer llegar a ese punto de máxima exigencia", apuntó.

Y Cerezo, dos veces campeona de Europa (2021 y 2024) en -49kg, insistió en la fuerza del grupo en Hankuk como fórmula del éxito en un club que no para de cosechar medallas. "En París no me salieron las cosas, pero al ver que a 'Vivi' (Viviana Márton) le salieron, veo que la preparación está bien, todo está bien. Hay muchos factores que tú no puedes controlar, y luego otros que sí puedes controlar y que no has controlado bien", dijo.

"Tener un entorno en el que todo el mundo, la exigencia, los resultados son 'top' te hace aumentar también tu barrera interna, el listón. Nunca es suficiente, siempre vas a querer más. Ahora mismo ya no te queda otra, no te puedes quedar atrás. Y todo esto cada día luego se refleja. No nos damos cuenta hasta que no salimos de nuestro entorno, lo que tenemos es no especial, sino muy especial", aplaudió.