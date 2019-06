La Agencia Alemana Antidopaje advierte que el escándalo de dopaje en torno a un médico alemán no se ha cerrado

Publicado 04/06/2019 17:08:52 CET

BERLÍN, 4 Jun. (dpa/EP) -

El escándalo por el uso de dopaje sanguíneo en torno al médico alemán identificado como Mark S. podría afectar a un número mayor de atletas, según anunció este martes Lars Mortsiefer, presidente de la Agencia Alemana Antidopaje (NADA) durante la conferencia de prensa anual celebrada en Berlín.

"Habrá nuevos hallazgos. No quiero descartar la posibilidad de que el círculo de 21 atletas se amplíe significativamente. Estamos seguros de que todo saldrá a la luz", afirmó Mortsiefer. "Aún no hemos llegado al final, estamos justo en el medio de las investigaciones. Tres meses no es mucho y nos enfrentamos a uno de los mayores escándalos de dopaje y a una red internacional. Es aterrador que se haya producido esta práctica en tantos países", añadió.

Hasta ahora se revelaron los nombres de 15 antiguos y actuales atletas. Según la fiscalía que investiga el caso, hay casos sospechosos en disciplinas como el atletismo, el esquí de fondo, el ciclismo y el patinaje de velocidad.

El exciclista alemán Danilo Hondo admitió haberse dopado con transfusiones llevadas a cabo por el médico deportivo de Erfurt. Además, la NADA inició un proceso contra el expatinador alemán de velocidad y actual entrenador Robert Lehmann-Dolle.