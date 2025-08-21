Alba Bautista y Lucía González arrancan 19ª y 29ª el Mundial de Rítmica en Río de Janeiro

Archivo - La gimnasta española Alba Bautista, en los Juegos de Paris 2024. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las gimnastas españolas Alba Bautista y Lucía González arrancaron su participación en el Mundial de Gimnasia Rítmica, que se disputa en Río de Janeiro (Brasil) hasta este domingo, decimonovena y vigesimonovena, respectivamente, en el concurso completo tras realizar sus ejercicios de aro y pelota, quedándose ambas fuera de las finales de ambos aparatos.

Comenzó este miércoles el Mundial de Rítmica para las dos deportistas españolas que compiten en modalidad individual, en una primera jornada con los ejercicios de aro y pelota. Alba Bautista, que acabó octava en el All-Around del Mundial 2023, fue más regular y completó el aro en 19ª posición, con una puntuación de 27,650, mientras que en pelota fue 21ª (26,550).

Mientras que Lucía González, que llegaba al Mundial después de meterse en la final de All-Around del Europeo del mes de junio, fue 47ª en el ejercicio de aro (24,800) y mejoró en su rutina de pelota, acabando al final en 14ª lugar (27,150). Con estos resultados, ambas se quedaron fuera de las finales de ambos aparatos y marchan 19ª, en el casi de Bautista, y 29ª, en el caso de González, en el All-Around.

Entre las favoritas, la campeona olímpica en Paris 2024, la alemana Darja Varfolomeev, se clasificó en primer lugar para las finales de aro y pelota, rompiendo la barrera de los 30 puntos en ambas ocasiones. También ocupa el primer puesto en el All-Around, aunque los clasificados para esa final no se confirmarán hasta después del segundo día de clasificaciones.

La triple medallista de oro europea de 2025, la búlgara Stiliana Nikolova, estuvo cerca de la alemana, clasificándose para la final de pelota en segundo lugar, para la final de aro en tercer lugar y actualmente ocupa la segunda plaza en el concurso completo.

La ucraniana Taisiia Onofriichuk se clasificó a la final de aro en segundo lugar, igualando la puntuación de Varfolomeev de 30.600 en esta prueba, pero un desempate basado en la puntuación de ejecución la relegó al segundo puesto. La puntuación de Onofriichuk de 27.550 en su rutina de pelota la dejó en noveno lugar, justo fuera de esa final, aunque tercera en el All-Around.

Mientras que la italiana Sofia Raffaeli, plata en el Mundial de Valencia 2023, campeona mundial en 2022 y bronce en Paris 2024, fue consistente y terminó séptima y quinta en aro y pelota, respectivamente, para colocarse cuarta en el concurso completo.