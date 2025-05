Alba Petisco, subcampeona en el All Around del Europeo de gimnasia artística

Joel Plata fue séptimo en la final masculina del All Around también

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Alba Petisco ha logrado este jueves la medalla de plata en la final femenina del All Around del Campeonato de Europa de gimnasia artística, que se está disputando en Leipzig (Alemania), mientras que su compatriota Joel Plata ha sido séptimo en la final masculina del All Around.

En el HALLE:EINS del Leipzig Exhibition Centre, Petisco recibió 13.533 puntos en la primera rotación con el salto de potro y luego obtuvo 13.166 en la segunda rotación con las barras paralelas, 13.333 en la tercera rotación con la barra fija y 13.233 en la cuarta rotación con el suelo.

Así, la barcelonesa sumó 53.265 puntos y se proclamó subcampeona tras quedar por detrás de la italiana Manila Esposito (54.965 pts.); la rumana Ana Barbosu (52.299 pts.) ocupó el tercer puesto para completar el podio y dejar sin medalla a la francesa Morgane Osyssek-Reimer (52.000 pts.).

Respecto a la final masculina, el también español Néstor Abad apenas hizo la primera rotación con 12.233 puntos en salto de potro y la segunda con 12.600 en barras paralelas, así que no computó entera su participación al no haber realizado sus ejercicios en los cuatro aparatos restantes.

Por su parte, Plata hizo 13.600 puntos en salto de potro, 13.433 en paralelas, 13.166 en barra fija, 13.833 en suelo, 13.333 en caballo con arcos y 13.100 en anillas, computando 80.465 para acabar séptimo una final que ganó el turco Adem Asil (82.398 pts.); el francés Léo Saladino (2º, 81.430 pts.) y el húngaro Krisztofer Mészáros (3º, 81.164) pisaron el podio.