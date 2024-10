Alberto Durán, único candidato a la presidencia del Comité Paralímpico Español

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alberto Durán, actual vicepresidente, es el único candidato que concurrirá a las elecciones a la Presidencia del Comité Paralímpico Español (CPE), por lo que se perfila como el relevo de Miguel Carballeda que deja el cargo después de 20 años al frente de la institución.

Según informó este jueves el CPE, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral proclamó la de Durán como la única que se ha formalizado y que por tanto concurrirá a la votación en la Asamblea General del próximo 24 de octubre.

El dirigente gallego, con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al CPE en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

De ser ratificado por la Asamblea General del día 24, el nuevo presidente del CPE compatibilizará su cargo con sus actuales responsabilidades en el Grupo Social ONCE donde es el vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), además de ser vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, confirmó durante los Juegos Paralímpicos de París su intención de no presentarse a la renovación de su cargo al frente del CPE, en el que estaba desde el año 2004.

Además de la elección del presidente, el próximo 24 de octubre también se someterán a sufragio de los miembros de la Asamblea General las tres vicepresidencias y los cargos de secretario general, tesorero y vocales en representación de las federaciones unideportivas paralímpicas y de las federaciones no paralímpicas.

El censo para las elecciones lo forman los 44 miembros de la Asamblea General del CPE, quienes son electores y elegibles. Una vez proclamado el nuevo presidente, este realizará una propuesta de nombramiento de los vicepresidentes 1º, 2º y 3º, secretario general y tesorero, que será sometida a votación de todos los asamblearios.

Por último, se designarán el resto de los vocales del Comité Ejecutivo, los dos vocales de libre designación por parte del presidente y los que se han de elegir entre el resto de federaciones: un vocal en representación de las Federaciones Paralímpicas Unideportivas y otro vocal en representación de las Federaciones No Paralímpicas. En el caso de estas últimas dos elecciones, solamente pueden presentarse y pueden votar los miembros de la Asamblea pertenecientes a cada uno de esos dos colectivos, respectivamente.

Asimismo, la Asamblea General deberá ratificar la composición de la Comisión de Garantías y la designación de la persona que ocupa la Dirección Gerencia del CPE, todo ello a propuesta del presidente.