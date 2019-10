Alberto Fernández: "Veo muy factible una medalla en Tokio"

Publicado 08/10/2019 11:25:41 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Alberto Fernández ve "muy factible" ganar una medalla en la modalidad de Trap durante los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, los cuartos en su carrera, lo que le supone poder afrontarlos con "experiencia y madurez", mientras que pide más protagonismo, más allá del que se le da cada cuatro años, para su deporte pese a que "no sea tan mediático" como otros.

"Yo veo muy factible una medalla, sobre todo porque sí tenemos garantizado que el trabajo que hacemos es un trabajo de profesionales para llegar bien allí", comentó Fernández durante una entrevista con Europa Press. "En individual, tanto Fátima (Gálvez) como yo tenemos muchas opciones de medalla", advirtió.

"Y ya en el mixto, las últimas competiciones han ido muy bien, hemos ganado el Campeonato de Europa, hemos ganado con récord del mundo y entonces lo vemos bien. Queda un año, para mí son mis cuartos Juegos y para ella son sus terceros y la experiencia y la madurez que tenemos como deportistas no es la misma que hace diez años", añadió.

El madrileño, de 36 años, se proclamó en septiembre de 2018 bicampeón del mundo de Trap (foso olímpico) y concedió a España un billete en tal disciplina para Tokyo 2020. A partir de este miércoles, afronta la final de la Copa del Mundo en Al Ain (Emiratos Árabes Unidos). "Solo pueden ir los doce mejores por invitación y el objetivo es hacer una medalla. Soy el actual campeón de esa competición con récord del mundo y el objetivo es el de reeditar otro oro", reiteró.

Después de este evento, el ciclo olímpico se acelerará y Fernández destaca que eso "se nota" bastante. "A veces para nosotros es un poco estresante porque estamos tres años sin hacer una entrevista y de repente en un mes hacemos 100. No se acuerdan de nosotros nada más que cuando hay Juegos; y luego pasan los Juegos y, si no hacemos nada, otros tres años igual. No es que nos moleste, pero sí nos estresa", argumentó.

"No somos un deporte tan mediático, pero trabajamos igual que otros deportes mediáticos o incluso más. Sí molesta que a gente que ya se la conoce bastante, gente a la que admiro y respeto como por ejemplo Rafa Nadal, salga en todas las teles. Ya se le conoce demasiado y yo creo que los demás deportistas tenemos que tener nuestro momento", opina.

"Fátima y yo acabamos de hacer un récord del mundo en mixtos, y también nos gusta que nos nombren; no nos gusta que estemos ahí como apartados siempre", subrayó a modo de queja el madrileño.

Además, recuerda que "el Gobierno ayuda y las Federaciones están en la cuerda pensando qué va a pasar" con la actual inestabilidad en los máximos organismos españoles. "Y claro, si las Federaciones están así, cómo estarán los deportistas... Es muy importante que el tema que hay ahora se solucione", remarcó antes de detallar cómo los deportes con menos foco pueden ganar adeptos.

"Lo importante es fomentar el tiro con escuelas, que salgan muchos chavales y muchas chavalas, muchos júniors. En el futuro, si tenemos 100 chavales, siempre van a salir uno o dos muy buenos", señaló. "El tema es que hemos tenido muchos años sin ese tipo de escuelas y ahora la Federación sí quiere fomentar eso, y está haciendo un proyecto muy bueno de cara a empezar en enero a hacer escuelas por todas las Comunidades Autónomas", sentenció Fernández.