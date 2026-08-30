Alberto Ginés se proclama campeón de Europa de dificultad

Archivo - Alberto Ginés durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés logró un nuevo éxito en su carrera deportiva tras proclamarse este domingo por primera vez campeón de Europa en la modalidad de dificultad en la cita celebrada en la localidad francesa de Laval donde también brilló la delegación de deportistas con discapacidad.

El extremeño, campeón olímpico en Tokyo 2020 y ganador el año pasado de la Copa del Mundo, demostró ser uno de los mejores de esta especialidad y sumó su cuarto metal continental tras haber sido subcampeón en 2019 y bronce en 2022, y bronce también, en combinada, en 2023. Fue el primer oro europeo para un español en esta modalidad.

Ginés afrontaba esta cita tras haberse impuesto en la prueba de la Copa del Mundo de Chamonix (Francia) en julio y de haber sido plata en junio en la de Innsbruck (Austria) y ya en la clasificación terminó en la segunda posición. En la semifinal, ya fue el mejor con 44+ por los 42+ del checo Andre Ondra y en la final repitió dominio acabando con 40+, por delante del italiano Giovanni Placci (36) y del francés Sam Avezou (33+).

Además, la selección española de escaladores con discapacidad mostró su potencial en este evento con Javier Aguilar (B1), junto a su guía Jose Martín, proclamándose campeón de Europa, con Guillermo Pelegrín, con la guía de Toni Curiel, colgándose la plata.

Rubén Roldán también se colgó el oro en AL2, al igual que Daniel Morante (B2), junto a su guía Marina Expósito, mientras que Marta Peche y Andrea Sánchez fueron plata y bronce en RP1, y Ana M.Gómez y Paula de la Calle, bronce en AU2 y AU3.