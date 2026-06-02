La alemana Joyce Hübner bate un récord mundial al correr 367 maratones en 367 días

Archivo - Maratón de Berlín 2025 - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

BERLÍN, 2 Jun. (dpa/EP) -

La corredora alemana Joyce Hübner batió este martes un récord mundial femenino al correr un maratón diario durante 367 días, con el objetivo todavía vigente de llegar a completar 495 en 495 días.

Hübner, de 38 años, superó así la marca de la belga Hilde Dosogne, quien corrió los clásicos 42,195 kilómetros cada día durante los 366 días del año bisiesto 2024.

La alemana, que alcanzó el récord en el estado de Baja Sajonia, dijo que el título de plusmarquista mundial le suena un poco extraño. "Simplemente soy la corredora del mundo con más maratones consecutivos; eso suena mucho más impresionante. Y sienta bien decirlo", manifestó.

Sin embargo, Hübner está lejos de haber terminado, ya que los maratones forman parte de su intento de llegar a las 2.000 ciudades y pueblos más grandes de Alemania. Para lograrlo, tendrá que completar otros 128 maratones diarios, lo que suma un total de 495 y una distancia total de 21.300 kilómetros.

"Será agotador cada día. Nunca sé qué esperar. Siento un gran respeto por los 5.000 kilómetros que me quedan hasta llegar a Berlín", declaró la corredora, que comenzó su ruta el 1 de junio y tiene previsto terminar el 8 de octubre en la capital germana.

Hübner empezó a correr hace solo 11 años y disputó su primer maratón en 2018. La carrera actual es su segundo gran proyecto, tras haber recorrido toda la frontera alemana en 2023, completando 120 maratones en 143 días.