Alfredo Carneros releva a Víctor Sánchez al frente de la selección española masculina de tenis de mesa - RFETM

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis de Mesa anunció este viernes el nombramiento de Alfredo Carneros como nuevo seleccionador nacional absoluto masculino de tenis de mesa, tras el relevo de Víctor Sánchez producido al término del Campeonato Mundial por Equipos de Londres 2026.

"El cambio en la dirección técnica abre una nueva etapa para la selección española absoluta masculina después de un ciclo iniciado en septiembre de 2012, cuando Víctor Sánchez asumió la responsabilidad del equipo nacional", anunció la federación.

El granadino ha estado al frente del conjunto español durante más de trece años, una etapa en la que ha dirigido al equipo en los principales compromisos internacionales del calendario. Alfredo Carneros es responsable de la Escuela Nacional de Entrenadores y dirige el grupo absoluto del Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Además, el madrileño viene desarrollando trabajo individual con varios jugadores del equipo nacional, entre ellos Álvaro Robles y Daniel Berzosa, lo que le permite incorporarse al cargo con conocimiento directo del grupo y de su entorno de preparación. Carneros cuenta también con una amplia trayectoria como jugador profesional, olímpico en Pekín 2008.

"Con este relevo, la RFETM da continuidad al trabajo de la selección española absoluta masculina tras el Mundial de Londres 2026, incorporando al frente del equipo a un técnico que ya forma parte del seguimiento diario de varios de sus jugadores y de los programas de formación y alto rendimiento del tenis de mesa español", dice la federación.