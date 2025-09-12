'Alibabá II' lidera en el comienzo de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Alibabá II' de Miguel Lago se ha convertido este viernes en el primer líder de la clase 6 Metros de la décima edición de la Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster, que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo y que reúne a más de 180 barcos de siete clases en la ría de Pontevedra, en una jornada en la que también debutaron las tripulaciones de ORC 0-4, en liza por el Trofeo Xacobeo y el Trofeo Presidente de la Xunta.

En total, la clase 6 Metros celebró dos pruebas frente a Sanxenxo bajo un viento del noroeste de 8 nudos. El 'Joy' de José Ignacio del Toro se adjudicó la primera manga, seguido del 'Alibabá II' de Miguel Lago y del 'Titia', que en esta ocasión compite a bordo del 'Acacia'. Por su parte, el 'Bribon', con Jane Abascal a la caña sobre el 'Erica', firmó un cuarto puesto.

En la segunda prueba del día, 'Alibabá II' se llevó el duelo con el 'Joy', con 'Bribon' tercero y 'Titia' cuarto. Por el momento, la general queda con empate a tres puntos entre el 'Joy' y el 'Alibabá II', resuelto a favor del barco de Lago. 'Bribon' ocupa la tercera posición a cuatro puntos.

Mientras, la flota de ABANCA Optimist, con 132 regatistas, completó tres mangas divididas en grupos Oro y Plata. La clasificación provisional está dominada por Portugal con Pedro Firmeza al frente, seguido de su compatriota António Moreira y del malagueño José de Linares en tercera posición.

Además, los cinco equipos de Quirónprevención Vela Adaptada navegaron en las inmediaciones del espigón del RCNS, completando un total de cinco pruebas. En paralelo, la flota ORC 0-4 inició su programa en el campo situado entre la isla de Ons y la playa de A Lanzada, disputando dos mangas rápidas y tácticas que ya han dejado a varios favoritos en los puestos de cabeza del Trofeo Xacobeo y del Trofeo Presidente de la Xunta.

Este sábado, las siete clases participantes participarán en la segunda jornada. A partir de las 11.00 horas continuará la competición de Optimist, mientras que a las 13.00 horas debutarán en la ría los Mahou J80, los Volvo Balpersa JCH Veteranos y los ORC Open, además de las flotas que ya compitieron este viernes.