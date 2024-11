Alistair Brownlee, doble campeón olímpico de triatlón, anuncia su retirada

LONDRES, 21 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El triatleta británico Alistair Brownlee, doble campeón olímpico en 2012 y 2016, anunció este jueves su retirada como profesional a los 36 años, como referente de una disciplina que "ha marcado profundamente" su vida y le permitió ucmplir el "sueño" de su infancia.

Brownlee se convirtió en el primer triatleta en defender con éxito su título olímpico cuando ganó el oro en Río de Janeiro en 2016, cuatro años después de triunfar ante su afición en Londres.

"Es hora de cerrar este capítulo. Esto marca mi transición del triatlón profesional, un momento abordado con temor y emoción a partes iguales. El triatlón ha marcado profundamente mi vida; he dedicado casi la mitad de ella a ser un atleta profesional, cumpliendo mi sueño de infancia y logrando mucho más de lo que jamás me atreví a imaginar", manifestó Brownlee a través de sus redes sociales.

Brownlee, que estrenó su palmarés ganando el Duatlón Europeo Junior de 2006, también fue dos veces campeón mundial de triatlón individual, ganó el título europeo cuatro veces y compitió junto a su hermano Jonny, dos años menor que él, en el nivel de élite. "¿Por qué ahora? Me siento bien. Estoy feliz y contento, ansioso por lo que me espera. Me encuentro sonriendo porque sucedió, en lugar de llorar porque se acabó", confesó el exdeportista.

Ahora está considerando cuáles serán sus próximos pasos fuera del deporte. "Estoy deseando adoptar un ritmo de vida un poco más lento, pero no demasiado lento. Hay una emocionante variedad de eventos, desafíos y aventuras esperándome; cosas que siempre quise hacer pero que no he tenido la oportunidad de realizar", añadió.