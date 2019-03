Alonso logra una 'pole' de récord para Toyota en Sebring

Publicado 15/03/2019 10:33:06 CET

El piloto español Fernando Alonso ha logrado la 'pole position' en la sesión de calificación de las '1000 Millas de Sebring', sexta cita del Mundial de Resistencia de la FIA, para el coche número '8' del equipo Toyota Gazoo Racing gracias a que batió el récord del Sebring International Raceway con un tiempo de 1:40.124, y a la buena vuelta de su compañero Kazuki Nakajima para hacer el mejor crono combinado.

La gran vuelta de Alonso, en la noche ya cerrada de Sebring (Florida, Estados Unidos), y la continuidad que dio el japonés Nakajima --con una vuelta de 1:40.513-- al lograr el segundo mejor tiempo de la tanda, hace que el '8' de Toyota salga en cabeza en la carrera, que ganará quien alcance primero las 1000 millas o quien esté delante al término de ocho horas.

"Sí, contento, las 'poles' aquí en las carreras cuentan lo justo, porque luego cambiamos de puesto 23 veces en carrera. Pero es un punto que da para el campeonato, que al final no sabes si sirves o no. Ha salido bien, el coche se ha comportado muy bien, y Kazuki completó el trabajo de manera impecable, hizo 'rosa' en el sector del medio y despacio no fue", celebró Alonso en declaraciones a los medios tras la calificación.

El piloto asturiano batió el mejor tiempo del circuito, que estaba vigente desde una década atrás, y aún así cree que podría haber ido más rápido. No obstante, sin la presión de ir a buscar esa 'pole' que acabó siendo histórica, encontró un gran ritmo pese a que el coche había sido preparado para la carrera.

"El coche '7' se concentró desde los test de febrero en hacer una vuelta rápida y nosotros más en carrera. Pensaba que íbamos a tener dificultades, pero ha salido bien", admitió el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Quizá por la poca presión que teníamos. En el coche '8' hemos preparado las tandas largas, con bastante carga de gasolina, la calificación la tomábamos para disfrutar y ver cómo iba el coche con neumáticos nuevos y sin la presión de la 'pole' y a veces cuando te calmas un poco hacemos mejor tiempo que cuando vas al cien por cien", explicó al respecto.

El gran rival para el equipo de Alonso, Nakajima y Sébastien Buemi (que no participó en la sesión) es ese coche número 7 del mismo equipo Toyota Gazoo Racing, pilotado por José María López y Mike Conway. López fue tercero y rodó cerca pero más lento que Nakajima, y Conway, cuarto, se quedó a casi un segundo del tiempo de Alonso, demasiado lejos como para inquietar al mejor de los Toyota.

"Hemos tenido diferentes tipos de coche en los 'test', con más o menos temperatura, se espera un día bastante caluroso y quizá en esos momentos es cuando sufrimos un pelín, tengo respeto a las primeras horas por el sobreviraje, luego cuando se enfría la noche solemos ganar velocidad y mañana el 70% de la carrera es con frío y de noche y estoy confiado", apuntó Alonso sobre lo que espera para la carrera, que empieza este viernes a las 21.00 horas en horario español.

Y, sobre el objetivo, lo tiene claro: "Estoy preparado para ganar". "La verdad es que tengo normalmente mejores prestaciones de noche" (risas). En Le Mans en la noche revivimos las posibilidades de ganar, en Daytona las dos veces que participé de noche íbamos mejor, aquí también. Calentar los neumáticos es la clave, de noche que la temperatura baja suele ser más rápido", sentenció.