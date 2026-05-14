Amazfit presenta su reloj deportivo 'Cheetah 2 Ultra' para llevar aún más lejos a los corredores de montaña. - AMAZFIT

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La marca de dispositivos inteligentes para la salud y el fitness Amazfit presenta su reloj deportivo 'Cheetah 2 Ultra', concebido para llevar aún más lejos a los corredores de montaña en las sesiones de entrenamiento, la fase de recuperación y afrontar las carreras de ultrafondo.

En comparación con los relojes disponibles en el mercado de la misma categoría, el último modelo de Amazfit destaca, entre otras cosas, por su autonomía, pues ofrece hasta 30 días en el modo de uso normal y hasta 60 horas en el de GPS de alta precisión.

Gracias a ello, el Cheetah 2 Ultra puede ser un compañero fiable para los corredores de montaña que compiten en distancias que superan incluso los 160 kilómetros.

Este modelo también ofrece soluciones de navegación avanzadas. Los corredores de montaña pueden planificar rutas con precisión y desplazarse de forma eficiente por el terreno incluso sin conexión a la red, ya que los mapas topográficos a todo color almacenados en la memoria del reloj funcionan sin conexión.

De esta forma, el usuario recibe indicaciones precisas en tiempo real como la distancia hasta el punto seleccionado e información sobre las próximas subidas y bajadas a lo largo de la ruta, incluyendo el desnivel acumulado y el ángulo de pendiente.

Tampoco se necesita conexión a Internet para recibir indicaciones de navegación por voz que informan sobre giros, descensos y subidas. La navegación funciona con fluidez y los mensajes se escuchan con claridad gracias a sus potentes altavoces. Todo ello ayuda a mantener la dirección correcta al tiempo que aumenta la comodidad y la seguridad en terrenos montañosos exigentes.

POR ENCIMA DE LOS ESTÁNDARES

El Cheetah 2 Ultra soibresale no solo por su rendimiento, incluida la larga duración de la batería con una sola carga. Las soluciones y los materiales utilizados en el diseño del último reloj de Amazfit también superan lo que suele encontrarse en el mercado.

Amazfit ha equipado el Cheetah 2 Ultra con una pantalla AMOLED ultrabrillante con un brillo máximo de 3000 nits, lo que garantiza la legibilidad incluso bajo una luz solar intensa. Además, el reloj incluye ajustes especiales que protegen el seguimiento del entrenamiento o la carrera de interrupciones accidentales causadas por las gotas de lluvia o la vegetación del borde de la carretera.

La durabilidad queda aún más garantizada gracias a una sólida estructura de titanio de grado 5 y al cristal de zafiro que cubre la pantalla. Su fiabilidad en condiciones climáticas extremas está avalada por seis certificaciones de grado militar.

Pensando en la seguridad de los corredores de montaña, el Cheetah 2 Ultra está equipado con una linterna de dos colores que emite luz blanca y roja, así como con un modo SOS. La linterna resulta útil durante las carreras nocturnas y en situaciones de emergencia. El posicionamiento GPS preciso, que utiliza un sistema de doble antena, funciona de forma fiable incluso en bosques densos y barrancos donde la señal suele ser limitada.

El último reloj Amazfit también ofrece un amplio análisis durante el entrenamiento y la recuperación. El corredor de montaña puede supervisar 80 de los 84 parámetros en tiempo real, incluyendo la distancia y el ritmo ajustados a la pendiente, la velocidad y el ángulo de las subidas, la altitud actual y la temperatura corporal. Además, el Cheetah 2 Ultra cuenta atrás en tiempo real hasta el amanecer y el atardecer y muestra la presión atmosférica.

Indicadores avanzados como la carga de entrenamiento, los niveles de fatiga a corto y largo plazo, el umbral de lactato, el estado del sistema nervioso (determinado indirectamente a través de la variabilidad del ritmo cardíaco), así como la función BioCharge, proporcionan información y datos actualizados continuamente sobre la condición física del cuerpo.

Gracias a ellos, el deportista obtiene una visión más profunda de la recuperación y una orientación que le permite gestionar de forma más eficaz las sesiones de entrenamiento posteriores.

ECOSISTEMA INTEGRADO

Además, el Cheetah 2 Ultra ofrece 64 gigabites de almacenamiento para mapas, archivos de audio y cientos de aplicaciones prácticas (incluido Jet Lag Manager), que se pueden descargar desde la aplicación Zepp. Las capacidades del Cheetah 2 Ultra también se pueden ampliar fácilmente gracias a su amplia compatibilidad con aplicaciones deportivas (como TrainingPeaks o Strava), accesorios de Amazfit (como Helio Strap o HelioRing) y dispositivos de terceros (por ejemplo, Stryd).

"Nuestro último reloj Amazfit Cheetah 2 Ultra está pensado para los entusiastas de los deportes de montaña que no aceptan concesiones y quieren entrenar de forma más eficaz, competir con más confianza y superar sus límites actuales", afirmó Jesús Carrero, director general de Amazfit para EMEA.

La versión europea del Amazfit Cheetah 2 Ultra es compatible con pagos NFC. Este reloj deportivo, que cuenta con más de 180 modos deportivos, ya está disponible a través de la página web europea de Amazfit y de distribuidores seleccionados, con un precio de venta recomendado de 599 euros.

El Cheetah 2 Ultra estará disponible con dos correas deportivas: una de silicona y otra de nailon. La serie Cheetah está dirigida a personas activas que practican deportes de resistencia. Dentro de esta gama, hace unas semanas Amazfit presentó el modelo Cheetah 2 Pro, diseñado para corredores avanzados especializados en carreras de larga distancia sobre asfalto.

El Cheetah 2 Ultra está dirigido a los aficionados al trail running. Ambos modelos forman parte de una de las cinco series principales de productos de Amazfit, desarrolladas para satisfacer las necesidades de diferentes grupos de usuarios aficionados al deporte.