El Amazfit T-Rex 2 resiste un viaje al espacio.

El 'smartwatch', con 15 certificaciones militares, aguanta temperaturas extremas de menos 40 y hasta 70 grados

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de 'wereables' Amazfit ha enviado al espacio sin que haya sufrido desperfecto alguno su último modelo, el reloj Amazfit T-Rex 2 para comprobar la resistencia de un producto todoterreno, con GPS de doble banda para exteriores, 15 certificaciones militares y que aguanta temperaturas extremas de menos 40 y hasta 70 grados.

Para Amazfit este 'viaje' espacial es la prueba definitiva que inaugura un antes y un después en la prueba de los smartwatches y pone de relieve su espíritu 'Up Your Game'. Con este hito, la compañía ha querido demostrar la gran resistencia del reloj, capaz de soportar condiciones climáticas extremas y entornos no muy comunes.

Además, con estas características el Amazfit T-Rex 2 quiere inspirar a los usuarios a 'Evolucionar su instinto', así como incentivar a los más deportistas a vivir más aventuras en el exterior sin límites, a través del poder de la ciencia y la tecnología.

La aventura comenzó en la ciudad de Sheffield, en el Reino Unido, donde el reloj fue enviado en una nave espacial ligera con el equipo necesario para disponer de un seguimiento y control de lo más eficiente, así como una cámara a bordo para registrar los momentos más impactantes durante el trayecto de ida y vuelta, el cual que tuvo una duración de dos horas y media.

El pico de altitud se logró a 34,5 kilómetros, que alcanzó a velocidades superiores de 180 millas por hora. Cabe destacar que, el reloj estuvo aguantando una intensa presión atmosférica de menos del 0,2 por ciento de lo que se experimenta a nivel de mar y, temperaturas de hasta menos 64ºC.

Del mismo modo, el posicionamiento de doble banda del Amazfit T-Rex 2 y su compatibilidad con cinco sistemas de satélites hicieron posible el seguimiento del viaje por el espacio. Por otro lado, desde la Tierra, el equipo de Sent Into Space llevaba consigo otro Amazfit T-Rex 2 para controlar el movimiento de este en tiempo real a la vez que seguían a la nave espacial durante su regreso a la Tierra.

Una vez que la nave espacial aterrizó en tierra de forma segura, se recuperó el equipo y el wearable inteligente y el equipo de Sent Into Space hizo una comprobación sobre la ruta que había seguido el Amazfit T-Rex 2 durante el viaje realizado. Tras las comprobaciones, el equipo llegó a la conclusión de que el Amazfit T-Rex 2 demostró ser un verdadero reloj GPS todoterreno altamente resistente para exteriores.